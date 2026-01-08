10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला

झारखंड की राजधानी रांची में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन ने ये फैसला लिया है. इसमें कहा गया है कि सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे. झारखंड के रांची जिले में प्रशासन ने गुरुवार (8 जनवरी) को निर्देश दिया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से शीतलहर की चेतावनी के मद्देनजर सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे. एक अधिकारी ने कहा कि यह आदेश रांची में संचालित सभी श्रेणी के स्कूलों पर लागू होता है.

आदेश में कहा गया है, "रांची जिले के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) और सभी निजी स्कूलों में केजी से कक्षा 12 तक की सभी कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद रहेंगी.'

रांची सहित 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

इसमें कहा गया है कि यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इससे पहले आठ जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. आईएमडी ने शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक रांची सहित 13 जिलों के लिए शीतलहर का 'येलो अलर्ट' (अपडेट किया गया) जारी किया है. अन्य जिले जिनमें शीतलहर की स्थिति का अनुभव होने की संभावना है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं.

न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, 'झारखंड में निचले क्षोभमंडल स्तर में उत्तर-पश्चिमी हवा के कारण ठंड की स्थिति पैदा हुई है. अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान अपरिवर्तित रहने की संभावना है और उसके बाद अगले तीन दिनों के दौरान इसमें तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है.'

हजारीबाग में सबसे कम तापमान दर्ज

हजारीबाग में राज्य का सबसे कम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खूंटी, डाल्टनगंज और लोहरदगा में क्रमशः 3.2, 3.4 और 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. झारखंड की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बोकारो और चाईबासा में क्रमश: 6.4 और 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आनंद ने कहा कि नौ जिलों - गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और गुमला के लिए शुक्रवार सुबह 8.30 बजे से अगले दिन उसी समय तक शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है.