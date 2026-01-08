हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'I-PAC रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग

'I-PAC रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग

भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कोलकाता स्थित आई-पैक कार्यालय पर छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ईडी की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

By : आईएएनएस | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 08 Jan 2026 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

कोयला घोटाला मामले में कोलकाता स्थित आई-पैक के कार्यालय में ईडी ने गुरुवार को तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ईडी की जांच प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं, जिसने एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मामले में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है.

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कोलकाता स्थित आई-पैक कार्यालय पर छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ईडी की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

ममता बनर्जी और उनके भतीजे फंसने वाले हैं: बीजेपी

उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले में इससे पहले भी टीएमसी नेताओं के घरों पर छापेमारी हुई, मुख्यमंत्री ने उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन आई-पैक के ऑफिस में हुए रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया और जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया क्योंकि इस मामले में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी फंसने वाले हैं.

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष व सांसद समिक भट्टाचार्य ने आई-पैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि एक सरकारी संस्था द्वारा रेड चल रही है, उसी जगह पर मुख्यमंत्री का पहुंच जाना और उनके हाथ से सबूत छीन लेना, यह आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ.

सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप, सबूत भी छीने: भट्टाचार्य

भाजपा नेता ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति न केवल सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है, बल्कि सबूतों को भी छीन ले रहा है. वो किसको बचाना चाहते हैं? वो हवाला केसों और घोटाले में शामिल लोगों को बचाना चाहते हैं. समाज किसी भी मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं करता. पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काला दिन है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह ठान लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी का विसर्जन कर देंगे.

अगर जांच की जरूरत थी तो पहले क्यों नहीं हुई रेड: TMC

वहीं, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप है. अगर किसी भी मामले में जांच की वाकई जरूरत थी तो पहले कुछ क्यों नहीं किया गया? अब जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आईपीएसी चुनाव प्रचार संबंधी मामलों पर हमसे सलाह ले रही है, हमारी सारी चुनाव प्रचार योजना आई-पैक के साथ है.

ममता बनर्जी अपने साथ ले गईं दस्तावेज: ईडी

बता दें कि ईडी का आरोप है कि गुरुवार को एजेंसी की तरफ से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में दाखिल हुईं और भौतिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने साथ ले गईं.

मुख्यमंत्री का काफिला फिर आई-पैक के कार्यालय परिसर की ओर बढ़ा, जहां से ममता बनर्जी, उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस कर्मियों ने जबरन भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हटा दिए. उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप पीएमएलए के तहत चल रही जांच में बाधा उत्पन्न हुई है.

Published at : 08 Jan 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
TMC ED WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आर्मी भेज देंगे डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस का जवाब सुनकर हिल जाएगा पूरा यूरोप
ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आर्मी भेज देंगे डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस का जवाब सुनकर हिल जाएगा पूरा यूरोप
झारखंड
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Highway पर स्कूल बस और कार की भीषण टक्कर | ABP Report | Road Accident
Top News: बड़ी खबरें,फटाफट | Mamata | UP SIR | ED | BJP | Delhi Bulldozer Action | Turkman Gate
Mahadangal: लाइव शो में shoaib jamei ने बोला झूठ..Chitra Tripathi ने दिखाया आईना | Turkman Gate
Low Risk Investment Alert | Amazon Pay FD पर मिलेगा 8% Return| Paisa Live
Mahadangal: मस्जिद के बहाने मुसलमानों को Target किया जा रहा है! |Bulldozer Action |Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आर्मी भेज देंगे डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस का जवाब सुनकर हिल जाएगा पूरा यूरोप
ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आर्मी भेज देंगे डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस का जवाब सुनकर हिल जाएगा पूरा यूरोप
झारखंड
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
क्रिकेट
Watch: फास्ट बॉलर ने फेंकी स्पिनर से भी धीमी गेंद, देख बल्लेबाज भी रह गया दंग; वीडियो हुआ वायरल
फास्ट बॉलर ने फेंकी स्पिनर से भी धीमी गेंद, देख बल्लेबाज भी रह गया दंग; वीडियो हुआ वायरल
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
हेल्थ
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक, जानिए अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक, जानिए अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स
जनरल नॉलेज
कौन-सी क्रिकेट लीग प्लेयर्स को देती है सबसे कम पैसा, जानें यह कितनी कंगाल?
कौन-सी क्रिकेट लीग प्लेयर्स को देती है सबसे कम पैसा, जानें यह कितनी कंगाल?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget