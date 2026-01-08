कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक, जानिए अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स

अलसी पाउडर में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. रिसर्च के अनुसार अलसी पाउडर के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल में कमी देखी गई है. इसमें मौजूद लिग्नान्स सूजन कम करने और धमनियों में प्लाक बनने से भी बचाते हैं.