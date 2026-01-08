हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक, जानिए अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स

अलसी पाउडर में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Jan 2026 08:03 PM (IST)
अलसी के बीजों को पीसकर बनाया गया अलसी पाउडर ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और लिग्नान्स से भरपूर होता है. दरअसल साबुत अलसी शरीर में पूरी तरह पच नहीं पाती, लेकिन पाउडर के रूप में लेने से इसके सारे पोषक तत्व आसानी से शरीर को मिल जाते हैं. रोजाना 1 से 2 चम्मच अलसी पाउडर लेने से पाचन, दिल की सेहत और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थी बेनिफिट्स.

अलसी पाउडर में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. रिसर्च के अनुसार अलसी पाउडर के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल में कमी देखी गई है. इसमें मौजूद लिग्नान्स सूजन कम करने और धमनियों में प्लाक बनने से भी बचाते हैं.
वहीं अलसी पाउडर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है. इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है. टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में इसके नियमित सेवन से फास्टिंग शुगर लेवल में सुधार होता है.
Published at : 08 Jan 2026 08:03 PM (IST)
