कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक, जानिए अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स
अलसी पाउडर में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.
अलसी के बीजों को पीसकर बनाया गया अलसी पाउडर ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और लिग्नान्स से भरपूर होता है. दरअसल साबुत अलसी शरीर में पूरी तरह पच नहीं पाती, लेकिन पाउडर के रूप में लेने से इसके सारे पोषक तत्व आसानी से शरीर को मिल जाते हैं. रोजाना 1 से 2 चम्मच अलसी पाउडर लेने से पाचन, दिल की सेहत और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थी बेनिफिट्स.
Published at : 08 Jan 2026 08:03 PM (IST)
