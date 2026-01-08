हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आर्मी भेज देंगे डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस का जवाब सुनकर हिल जाएगा पूरा यूरोप

US Greenland News: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल से ही ग्रीनलैंड पर बात करते रहे हैं और यह कोई नया विचार नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 07:51 PM (IST)
वेनेजुएला के ताजा हालातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा बजट को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. वहीं ग्रीनलैंड पर ट्रंप प्रशासन की टिप्पणियों से वॉशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा, नाटो और कूटनीति को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. इस बात के भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकता है. 

ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है अमेरिका

व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका द्वारा हासिल करने का मुद्दा राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के बीच सक्रिय चर्चा में है. उन्होंने इसे आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की आक्रामक गतिविधियों को रोकने से जोड़ा, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की पहली प्राथमिकता हमेशा कूटनीति रही है.

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल से ही ग्रीनलैंड पर बात करते रहे हैं और यह कोई नया विचार नहीं है. उन्होंने कहा कि हर अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए सभी विकल्प खुले रखता है, हालांकि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देता है.

क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा करने आर्मी भेज देंगे ट्रंप?

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक कैरोलिन लीविट ने कहा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीनलैंड का अधिग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और आर्कटिक क्षेत्र में हमारे दुश्मनों को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है. राष्ट्रपति और उनकी टीम इस लक्ष्य को पाने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है, जिसमें अमेरिकी सेना का उपयोग करना कमांडर इन चीफ के पास हमेशा एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है.'

अमेरिका की ग्रीनलैंड को लेकर दिए बयान के बाद यूरोपीय नेताओं ने डेनमार्क के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया. इस बयान में कहा गया कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है और आर्कटिक की सुरक्षा नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें अमेरिका भी शामिल है. फ्रांस, जर्मनी, इटील, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने यह बयान जारी किया.

ड्रीम मिलिट्री बनाने की तैयारी में हैं ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वित्त वर्ष 2027 के लिए वह रक्षा बजट को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहते हैं. मौजूदा हालात मेंअमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए यह बढ़ोतरी जरूरी है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए बताया कि यह फैसला सीनेटरों, कांग्रेस सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त खर्च से अमेरिका एक ड्रीम मिलिट्री बना सकेगा, जो किसी भी दुश्मन के खिलाफ देश को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत रखेगी.

Published at : 08 Jan 2026 07:50 PM (IST)
