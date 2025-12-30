एक्सप्लोरर
Travel Guide 2026: गोवा से केरल तक... शोर-शराबे से दूर भारत के 5 हिडन बीच, यहां आपको मिलेगा असली सुकून
गोवा के मशहूर भीड़भाड़ वाले बीच से दूर बटरफ्लाई बीच एक सुकून भरा ठिकाना है. यहां पहुंचने के लिए या तो हरियाली से भरे रास्तों से पैदल चलना पड़ता है या पालोलेम से नाव के जरिए आना होता है.
अगर आपको समुद्र पसंद है, लेकिन भीड़भाड़ और लगातार चलती हलचल नहीं, तो भारत के हिडन बीच आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. मशहूर टूरिस्ट बीच सुबह होते-होते लोगों, दुकानों और म्यूजिक से भर जाते हैं. जबकि कुछ ऐसे बीच भी है, जहां दिन की शुरुआत पक्षियों की आवाज और सुकून भरी लहरों से होती है. यहां आप बिना किसी जल्दबाजी के बैठ सकते हैं, समुद्र की आवाज सुन सकते हैं और खुद के साथ वक्त बिता सकते हैं. 2026 में अगर आप सुकून भरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह हिडन बीच आपको भीड़ से दूर सुकून का एक्सपीरियंस दे सकते हैं.
Published at : 30 Dec 2025 08:09 AM (IST)
