ओडिशा का चांदीपुर बीच पहली बार आने वालों को हैरान कर देता है. दरअसल लो टाइड के वक्त यहां समुद्र इतना पीछे चला जाता है कि बीच बहुत चौड़ा नजर आता है. खुला हुआ समुद्र तल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और यहां टहलना किसी अलग ही दुनिया में चलने जैसा लगता है. यहां न कोई शोर है, न एंटरटेनमेंट, बस वॉक करने, सोने और ठहरने का मौका आपको इस बीच पर मिलता है. इस बीच पर जब लहर आती है, तो वह भी बहुत धीरे-धीरे शांति के साथ वापस लौटती है जो बहुत सुकून भरा अहसास देती है.