जयपुर जाने वालों को लगा तगड़ा झटका, इन टूरिस्ट पॉइंट्स पर टिकट के रेट हुए दोगुने

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलजयपुर जाने वालों को लगा तगड़ा झटका, इन टूरिस्ट पॉइंट्स पर टिकट के रेट हुए दोगुने

By : मोहम्मद मोईन  | Updated at : 01 Jan 2026 08:54 PM (IST)
नए साल में एंजॉय करने जयपुर गए टूरिस्ट्स की जेब पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कैंची चला दी है. यहां कई टूरिस्ट पॉइंट्स के टिकट के चार्ज काफी ज्यादा बढ़ाए गए हैं.

नए साल का जश्न मनाने के लिए जयपुर पहुंचे टूरिस्ट्स को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, यहां कई टूरिस्ट स्पॉट्स के टिकट के चार्ज दोगुने कर दिए गए हैं. इससे जयपुर घूमने आए लोगों को काफी परेशानी हो रही है. आइए जानते हैं कि किस टूरिस्ट पॉइंट का टिकट अब कितने रुपये का हो गया है?

गौरतलब है कि नया साल मनाने के लिए हजारों टूरिस्ट्स जयपुर आए हैं. नए साल के साथ मिले लॉन्ग वीकएंड में वे जयपुर के इतिहास से रूबरू होना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को अब तगड़ा झटका लगा है.
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जयपुर के प्रमुख स्थानों के एंट्री टिकट के दाम 1 जनवरी 2026 से बढ़ा दिए हैं. पिंक सिटी के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल आमेर के किले में एंट्री के लिए अब पर्यटकों को 100 के बजाय 200 रुपये देने होंगे.
Published at : 01 Jan 2026 08:54 PM (IST)
Amer Fort JAIPUR Jaipur Tourist Spots

