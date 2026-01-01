जयपुर जाने वालों को लगा तगड़ा झटका, इन टूरिस्ट पॉइंट्स पर टिकट के रेट हुए दोगुने

आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जयपुर के प्रमुख स्थानों के एंट्री टिकट के दाम 1 जनवरी 2026 से बढ़ा दिए हैं. पिंक सिटी के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल आमेर के किले में एंट्री के लिए अब पर्यटकों को 100 के बजाय 200 रुपये देने होंगे.