जयपुर जाने वालों को लगा तगड़ा झटका, इन टूरिस्ट पॉइंट्स पर टिकट के रेट हुए दोगुने
नए साल में एंजॉय करने जयपुर गए टूरिस्ट्स की जेब पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कैंची चला दी है. यहां कई टूरिस्ट पॉइंट्स के टिकट के चार्ज काफी ज्यादा बढ़ाए गए हैं.
नए साल का जश्न मनाने के लिए जयपुर पहुंचे टूरिस्ट्स को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, यहां कई टूरिस्ट स्पॉट्स के टिकट के चार्ज दोगुने कर दिए गए हैं. इससे जयपुर घूमने आए लोगों को काफी परेशानी हो रही है. आइए जानते हैं कि किस टूरिस्ट पॉइंट का टिकट अब कितने रुपये का हो गया है?
Published at : 01 Jan 2026 08:54 PM (IST)
Tags :Amer Fort JAIPUR Jaipur Tourist Spots
