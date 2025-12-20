डेस्टिनेशन वेटिंग का बना रहे हैं प्लान, चेक कर लीजिए भारत और विदेश में परफेक्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट

गोवा एक रोमांस से भरी जगह है. अगर आप अपने वेडिंग फंक्शंस यहां रखते हैं तो आपकी शादी में चार चांद लग जाते हैं. यहां का हल्का फुल्का माहौल, समुद्र किनारे वेन्यू और भरोसेमंद रिसॉर्ट इसे खास बनाते हैं. जो कपल चाहते हैं कि मेहमान आते ही खुश और रिलैक्स महसूस करें और शादी को छुट्टियों जैसा मजा लें, उनके लिए गोवा एकदम सही जगह है.