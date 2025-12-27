स्नैक टूरिज्म क्या है? 2026 में क्यों फूड लवर्स के बीच बनने जा रहा है यह नया ट्रैवल ट्रेंड

स्नैक टूरिज्म का मतलब किसी शहर या जगह को वहां के छोटे-छोटे स्ट्रीट फूड्स और लोकल स्नैक्स के जरिए जानना है. चाहे जलेबी जैसी मीठी चीज हो या काठी रोल जैसे नमकीन स्नैक्स इस ट्रेंड में हर बाइट के साथ उस जगह की संस्कृति और कहानी जुड़ी होती है. ट्रैवल एक्सपर्ट्स के अनुसार यह किसी डेस्टिनेशन को छोटे स्वाद में एक्सपीरियंस करने का तरीका है.