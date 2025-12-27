एक्सप्लोरर
स्नैक टूरिज्म क्या है? 2026 में क्यों फूड लवर्स के बीच बनने जा रहा है यह नया ट्रैवल ट्रेंड
स्नैक टूरिज्म का मतलब किसी शहर या जगह को वहां के छोटे-छोटे स्ट्रीट फूड्स और लोकल स्नैक्स के जरिए जानना है. जलेबी जैसी मीठी चीज स्नैक्स इस ट्रेंड में हर बाइट के साथ उस जगह की संस्कृति से जुड़ी होती है.
ट्रैवल ट्रेंड्स अब सिर्फ घूमने, फिरने या एडवेंचर तक सीमित नहीं रह गए हैं. जैसे एडवेंचर टूरिज्म रोमांच पसंद करने वालों को आकर्षित करता है और एस्ट्रो टूरिज्म तारों भरें आसमान का एक्सपीरियंस देता है. वैसे ही अब फूड लवर के लिए एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जिसे स्नैक टूरिज्म कहा जा रहा है.इसमें किसी जगह की पहचान उसके छोटे, लोकल और आईकॉनिक स्नैक्स के जरिए की जाती है.ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि स्नैक टूरिज्म क्या है और 2026 में फूड लवर के बीच यह नया ट्रैवल ट्रेंड क्यों बनने जा रहा है.
Published at : 27 Dec 2025 07:51 PM (IST)
ट्रैवल
स्नैक टूरिज्म क्या है? 2026 में क्यों फूड लवर्स के बीच बनने जा रहा है यह नया ट्रैवल ट्रेंड
