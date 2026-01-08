कौन-सी क्रिकेट लीग प्लेयर्स को देती है सबसे कम पैसा, जानें यह कितनी कंगाल?

आज का क्रिकेट, खासकर टी20 क्रिकेट, एक मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है. दुनिया भर में अलग-अलग देशों में फ्रेंचाइजी लीग्स खेली जा रही हैं, जहां खिलाड़ी सिर्फ 2–3 महीने खेलकर करोड़ों रुपये कमा लेते हैं. हालांकि, हर लीग आईपीएल जैसी अमीर नहीं होती, कुछ लीग ऐसी भी हैं जहां खिलाड़ी बहुत कम पैसों में खेलते हैं, कई बार तो घरेलू क्रिकेट से भी कम. हालांकि कई टी20 लीग्स खेली जाती हैं. खिलाड़ियों के पास अब ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन हर ऑप्शन फायदेमंद नहीं है. कोई लीग पैसा ज्यादा देती है लेकिन समय कम, कोई लीग लंबी होती है लेकिन सैलरी कम, कहीं विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा फायदा है तो कहीं लोकल प्लेयर्स संघर्ष करते हैं. इसी वजह से यह जानना जरूरी हो गया है कि कौन सी लीग खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-सी क्रिकेट लीग प्लेयर्स को सबसे कम पैसा देती है.

सबसे कम पैसा देने वाली क्रिकेट लीग्स

1. अबू धाबी टी10 लीग – अबू धाबी टी10 लीग को दुनिया की सबसे छोटी और सबसे कम कमाई देने वाली प्रोफेशनल क्रिकेट लीग माना जाता है. इसमें औसत खिलाड़ी की सैलरी लगभग 25,000 डॉलर, न्यूनतम वेतन सिर्फ 5,000 डॉलर और अधिकतम सैलरी 50,000 से 1,00,000 डॉलर है. यह लीग नवंबर-दिसंबर में होती है और इसमें लगभग 100 खिलाड़ी खेलते हैं. हालांकि नाम बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन पैसों के मामले में यह लीग काफी पीछे है.

2. बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) – BPL कभी विदेशी खिलाड़ियों के लिए काफी आकर्षक हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भुगतान न मिलने और फ्रेंचाइजी विवादों ने इसे कमजोर कर दिया. इसमें लोकल खिलाड़ी की न्यूनतम सैलरी लगभग 4–5 लाख रुपये, विदेशी खिलाड़ी करीब 20,000 डॉलर और अधिकतम सैलरी 80,000 डॉलर है. आज BPL को बोर्ड खुद चला रहा है, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल फेल हो चुका है.

3. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) – CPL वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन सैलरी के मामले में यह मिड-लेवल पर आती है. इसमें औसत सैलरी 50,000 डॉलर, न्यूनतम सिर्फ 3,000 डॉलर और अधिकतम 1.6 लाख डॉलर है.

4. मेजर लीग क्रिकेट (USA) – अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट अभी शुरुआती दौर में है. इसमें औसत खिलाड़ी सैलरी:60,000 डॉलर,न्यूनतम 2,500 डॉलर है. कुछ विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा रकम भी मिलती है.

5. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) – PSL एक अच्छी तरह से स्थापित लीग है, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी सीमित है. इसमें औसत सैलरी करीब 44–45 लाख रुपये और अधिकतम लगभग 1.7 लाख डॉलर है. वहीं मार्केट साइज और स्पॉन्सरशिप की वजह से PSL पीछे रह जाती है.

