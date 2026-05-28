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मानसून में मनाली-शिमला का सफर हो सकता है खतरनाक, सफर के लिए ये हैं खूबसूरत डेस्टिनेशन के विकल्प
Safe Travel Destinations: गर्मी का मौसम आते ही लोग पहाड़ों का रुख करते हैं. हालांकि, जैसे ही मानसून का सीजन आता है, पहाड़ों पर आफत आ जाती है. चलिए आपको घूमने के कुछ सुरक्षित विकल्प बताते हैं.
मानसून आते ही भारत के पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। हर तरफ हरियाली, झरने और बादलों से घिरी सड़कें लोगों को खूब आकर्षित करती हैं. लेकिन भारी बारिश के दौरान कुछ हिल स्टेशन खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, लगातार भूस्खलन, सड़क धंसने और बाढ़ जैसी घटनाएं यात्रियों की मुश्किल बढ़ा देती हैं.
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Published at : 28 May 2026 05:09 PM (IST)
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