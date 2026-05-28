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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलमानसून में मनाली-शिमला का सफर हो सकता है खतरनाक, सफर के लिए ये हैं खूबसूरत डेस्टिनेशन के विकल्प

मानसून में मनाली-शिमला का सफर हो सकता है खतरनाक, सफर के लिए ये हैं खूबसूरत डेस्टिनेशन के विकल्प

Safe Travel Destinations: गर्मी का मौसम आते ही लोग पहाड़ों का रुख करते हैं. हालांकि, जैसे ही मानसून का सीजन आता है, पहाड़ों पर आफत आ जाती है. चलिए आपको घूमने के कुछ सुरक्षित विकल्प बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 28 May 2026 05:09 PM (IST)
Safe Travel Destinations: गर्मी का मौसम आते ही लोग पहाड़ों का रुख करते हैं. हालांकि, जैसे ही मानसून का सीजन आता है, पहाड़ों पर आफत आ जाती है. चलिए आपको घूमने के कुछ सुरक्षित विकल्प बताते हैं.

मानसून आते ही भारत के पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। हर तरफ हरियाली, झरने और बादलों से घिरी सड़कें लोगों को खूब आकर्षित करती हैं. लेकिन भारी बारिश के दौरान कुछ हिल स्टेशन खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, लगातार भूस्खलन, सड़क धंसने और बाढ़ जैसी घटनाएं यात्रियों की मुश्किल बढ़ा देती हैं.

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हिमाचल का मनाली मानसून में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में गिना जाता है. ऐसे मौसम में लोग लोनावला और खंडाला जैसे सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं.
हिमाचल का मनाली मानसून में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में गिना जाता है. ऐसे मौसम में लोग लोनावला और खंडाला जैसे सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं.
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शिमला में भी तेज बारिश के दौरान सड़कें टूटने और पहाड़ खिसकने का खतरा बना रहता है. इसकी जगह राजस्थान का माउंट आबू शांत और सुरक्षित मानसून डेस्टिनेशन माना जाता है.
शिमला में भी तेज बारिश के दौरान सड़कें टूटने और पहाड़ खिसकने का खतरा बना रहता है. इसकी जगह राजस्थान का माउंट आबू शांत और सुरक्षित मानसून डेस्टिनेशन माना जाता है.
Published at : 28 May 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Monsoon Travel HEAVY RAINFALL Hill Stations In India

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