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Amarnath Yatra 2026 Travelling Tips : अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं? आपके फर्स्ट एड किट में जरूर होनी चाहिए ये दवाएं
Amarnath Yatra 2026 Travelling Tips : समुद्र तल से करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई पर होने वाली यह यात्रा आस्था के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी काफी मुश्किल मानी जाती है.
3 जुलाई 2026 से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जो 28 अगस्त 2026 तक चलेगी. अमरनाथ के दर्शन के लिए हर साल देशभर से लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं. समुद्र तल से करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई पर होने वाली यह यात्रा आस्था के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी काफी मुश्किल मानी जाती है. ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले सही तैयारी करना बेहद जरूरी है. खासकर जरूरी दवाइयां, गर्म कपड़े, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और खाने-पीने की चीजें साथ रखना यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकता है. तो आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आपके फर्स्ट एड किट में कौन सी दवाएं जरूर होनी चाहिए.
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Published at : 01 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion