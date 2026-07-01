अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले फर्स्ट एड किट में बैंडेज और फर्स्ट एड के लिए जरूरी मेडिकल सामान अपने बैग में रखें. साथ ही ऊंचाई पर होने वाली परेशानी से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरी दवा साथ रखें.