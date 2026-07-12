दक्षिण एशिया को दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक बाइट हॉटस्पॉट माना जाता है. भारत में हर साल सबसे ज्यादा सांप के काटने और उनसे होने वाली मौतों के मामले सामने आते हैं. इसकी बड़ी वजह गर्म मौसम, बड़े पैमाने पर खेती और जहरीले सांपों की कई प्रजातियों का मौजूद होना है. भारत में इंडियन कोबरा, कॉमन करैत, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर को सबसे खतरनाक माना जाता है. इन्हें मिलाकर भारत का बिग फोर भी कहा जाता है. भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी सांप के काटने के काफी मामले सामने आते हैं. खासकर मानसून के दौरान खेतों और बाढ़ वाले इलाकों में इंसानों और सांपों का आमना-सामना ज्यादा होता है.