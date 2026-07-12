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Snakebite Hotspots in World : दुनिया की ये जगहें हैं सांपों का सबसे खतरनाक अड्डा, घूमने से पहले जरूर जान लें
Snakebite Hotspots in World : दुनिया की कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ जहरीले सांपों का खतरा भी काफी ज्यादा है. आमतौर पर टूरिस्ट के लिए सांप के काटने का जोखिम कम माना जाता है.
दुनिया घूमने का शौक रखने वाले लोग अक्सर जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक खूबसूरती वाली जगहों पर जाना काफी पसंद करते हैं. लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ जहरीले सांपों का खतरा भी काफी ज्यादा है. आमतौर पर टूरिस्ट के लिए सांप के काटने का जोखिम कम माना जाता है, अगर सुरक्षा नियमों का पालन करें. फिर भी कुछ देशों और इलाकों में हर साल सांप के काटने के मामलों की संख्या काफी ज्यादा दर्ज होती है. इसकी वजह वहां की जलवायु, घने जंगल, खेती वाले इलाके और जहरीले सांपों की बड़ी संख्या है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी सांप के जहर से होने वाली समस्या को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease) मानता है. तो आइए जानते हैं कि दुनिया की कौन सी जगहें सांपों का सबसे खतरनाक अड्डा हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 12:52 AM (IST)
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