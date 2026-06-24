हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलLargest Gold Producing Countries: विदेश घूमने के साथ करनी है सोने की शॉपिंग? इन 5 देशों का बनाएं प्लान

Largest Gold Producing Countries: विदेश घूमने के साथ करनी है सोने की शॉपिंग? इन 5 देशों का बनाएं प्लान

Top Gold Producing Nations: दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां सोने का भंडार काफी ज्यादा है. चलिए आपको उन्हीं देशों के बारे में बताते हैं, जहां लोग घूमने जाने के साथ- साथ सोने के समान भी खरीदते हैं,

Written By : सोनम  | Updated at : 24 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Top Gold Producing Nations: दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां सोने का भंडार काफी ज्यादा है. चलिए आपको उन्हीं देशों के बारे में बताते हैं, जहां लोग घूमने जाने के साथ- साथ सोने के समान भी खरीदते हैं,

अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और सोना खरीदना पसंद करते हैं, तो यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग खास तौर पर उन देशों की यात्रा करते हैं जहां सोना अपने देश से सस्ता मिल सकता है. सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, तकनीक और देशों के भंडार का भी अहम हिस्सा है.

1/6
सोने की मांग जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही दिलचस्प इसकी सप्लाई भी है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जो हर साल बड़ी मात्रा में सोना उत्पादन करते हैं और इस उद्योग पर हावी हैं.
सोने की मांग जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही दिलचस्प इसकी सप्लाई भी है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जो हर साल बड़ी मात्रा में सोना उत्पादन करते हैं और इस उद्योग पर हावी हैं.
2/6
चीन 2024 में भी दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक बना रहा. यहां करीब 380 टन सोना निकाला गया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है. शानडोंग, हेनान और जियांग्शी जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर खनन होता है.
चीन 2024 में भी दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक बना रहा. यहां करीब 380 टन सोना निकाला गया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है. शानडोंग, हेनान और जियांग्शी जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर खनन होता है.
Published at : 24 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Gold Gold Producing Countries Largest Gold Producing Countries

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Best Time To Eat Watermelon: कहीं आप भी तो गलत समय पर नहीं खा रहे तरबूज? पेट की बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा!
कहीं आप भी तो गलत समय पर नहीं खा रहे तरबूज? पेट की बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा!
लाइफस्टाइल
IRCTC Jyotirlinga Yatra: मौज आ गई! IRCTC लाया ऐसा ऑफर, रहना-खाना सब फ्री और एक साथ करें 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन
मौज आ गई! IRCTC लाया ऐसा ऑफर, रहना-खाना सब फ्री और एक साथ करें 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन
लाइफस्टाइल
Vitamin B12 Deficiency: पैरों में इन लक्षणों के दिखने का मतलब विटामिन बी12 की कमी, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
पैरों में इन लक्षणों के दिखने का मतलब विटामिन बी12 की कमी, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
लाइफस्टाइल
Hangover Relief Tips: रात में दारू पी-पीकर हो गया है हैंगओवर, इन तरीकों से तुरंत आ जाएगा होश
रात में दारू पी-पीकर हो गया है हैंगओवर, इन तरीकों से तुरंत आ जाएगा होश
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान को भारत ने फिर सबक सिखाया, UN में कश्मीर के जिक्र पर जड़ दिया तमाचा! कहा- 'यह हमारा...'
पाकिस्तान को भारत ने फिर सबक सिखाया, UN में कश्मीर के जिक्र पर जड़ दिया तमाचा! कहा- 'यह हमारा...'
महाराष्ट्र
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
न्यूज़
'गाजा की तरह रौंद देते...', यूएस-इजरायल जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
'गाजा की तरह रौंद देते...', जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
क्रिकेट
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
विश्व
'...कोई समझौता नहीं होगा', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
'...कोई समझौता नहीं', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
जनरल नॉलेज
Most Powerful Air Force: वायु सेना के मामले में कौन सा‌ देश है सबसे ज्यादा पावरफुल, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
वायु सेना के मामले में कौन सा‌ देश है सबसे ज्यादा पावरफुल, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget