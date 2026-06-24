सोने की मांग जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही दिलचस्प इसकी सप्लाई भी है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जो हर साल बड़ी मात्रा में सोना उत्पादन करते हैं और इस उद्योग पर हावी हैं.