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Largest Gold Producing Countries: विदेश घूमने के साथ करनी है सोने की शॉपिंग? इन 5 देशों का बनाएं प्लान
Top Gold Producing Nations: दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां सोने का भंडार काफी ज्यादा है. चलिए आपको उन्हीं देशों के बारे में बताते हैं, जहां लोग घूमने जाने के साथ- साथ सोने के समान भी खरीदते हैं,
अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और सोना खरीदना पसंद करते हैं, तो यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग खास तौर पर उन देशों की यात्रा करते हैं जहां सोना अपने देश से सस्ता मिल सकता है. सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, तकनीक और देशों के भंडार का भी अहम हिस्सा है.
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Published at : 24 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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