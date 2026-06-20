बागडोगरा एयरपोर्ट से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित मिरिक एक शांत और खूबसूरत हिल टाउन है. यह जगह सुमेंदु झील के आसपास बसी हुई है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. झील के चारों ओर फैले चीड़ के जंगल, संतरे के बाग और चाय के बागान इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. यहां आने वाले टूरिस्ट बोटिंग का मजा ले सकते हैं, झील किनारे टहल सकते हैं या फिर शांत माहौल में समय बिता सकते हैं. साफ मौसम में यहां से कंचनजंगा की चोटियां भी दिखाई देती हैं. इसके अलावा बोकार नेगडोन चोखोर लिंग मठ, रामीते दारा व्यूप्वाइंट, देवी स्थान और आसपास के चाय बागान भी घूमने लायक जगहों में शामिल हैं. यहां होमस्टे 500 से 800 रुपये प्रति रात के बीच आसानी से मिल जाते हैं.