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Weekend Budget Travel Trip : वीकेंड ट्रिप का शानदार मौका! 20 हजार के बजट में करें इन 5 ऑफबीट डेस्टिनेशन की बजट-फ्रेंडली ट्रिप
Weekend Budget Travel Trip : अगर आप इस बार कुछ अलग और शांत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नॉर्थ बंगाल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
गर्मी से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग मनाली, शिमला और ऋषिकेश जैसी जगहों पर अपना वीकेंड या समर वेकेशन इनजोए करने जाते हैं, लेकिन पीक सीजन में यहां भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है. अगर आप इस बार कुछ अलग और शांत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नॉर्थ बंगाल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. दिल्ली से नॉर्थ बंगाल की इन ऑफबीट जगहों की यात्रा करीब 20 हजार रुपये के बजट में आराम से की जा सकती है. यहां पहुंचने के लिए ट्रेन और फ्लाइट दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं. दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के जरिए आने-जाने का खर्च करीब 7 हजार रुपये तक पड़ सकता है, जबकि फ्लाइट की कीमत बुकिंग के समय के अनुसार बदलती रहती है. बागडोगरा पहुंचने के बाद यहां से कई शेयर और निजी वाहन आसानी से मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आसपास के खूबसूरत हिल स्टेशनों तक पहुंचा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि 20 हजार के बजट में किन 5 ऑफबीट डेस्टिनेशन की बजट-फ्रेंडली ट्रिप करें.
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Published at : 20 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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