हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलWeekend Budget Travel Trip : वीकेंड ट्रिप का शानदार मौका! 20 हजार के बजट में करें इन 5 ऑफबीट डेस्टिनेशन की बजट-फ्रेंडली ट्रिप

Weekend Budget Travel Trip : वीकेंड ट्रिप का शानदार मौका! 20 हजार के बजट में करें इन 5 ऑफबीट डेस्टिनेशन की बजट-फ्रेंडली ट्रिप

Weekend Budget Travel Trip : अगर आप इस बार कुछ अलग और शांत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नॉर्थ बंगाल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 20 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Weekend Budget Travel Trip : अगर आप इस बार कुछ अलग और शांत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नॉर्थ बंगाल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

गर्मी से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग मनाली, शिमला और ऋषिकेश जैसी जगहों पर अपना वीकेंड या समर वेकेशन इनजोए करने जाते हैं, लेकिन पीक सीजन में यहां भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है. अगर आप इस बार कुछ अलग और शांत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नॉर्थ बंगाल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. दिल्ली से नॉर्थ बंगाल की इन ऑफबीट जगहों की यात्रा करीब 20 हजार रुपये के बजट में आराम से की जा सकती है. यहां पहुंचने के लिए ट्रेन और फ्लाइट दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं. दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के जरिए आने-जाने का खर्च करीब 7 हजार रुपये तक पड़ सकता है, जबकि फ्लाइट की कीमत बुकिंग के समय के अनुसार बदलती रहती है. बागडोगरा पहुंचने के बाद यहां से कई शेयर और निजी वाहन आसानी से मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आसपास के खूबसूरत हिल स्टेशनों तक पहुंचा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि 20 हजार के बजट में किन 5 ऑफबीट डेस्टिनेशन की बजट-फ्रेंडली ट्रिप करें.

1/5
बागडोगरा एयरपोर्ट से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित मिरिक एक शांत और खूबसूरत हिल टाउन है. यह जगह सुमेंदु झील के आसपास बसी हुई है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. झील के चारों ओर फैले चीड़ के जंगल, संतरे के बाग और चाय के बागान इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. यहां आने वाले टूरिस्ट बोटिंग का मजा ले सकते हैं, झील किनारे टहल सकते हैं या फिर शांत माहौल में समय बिता सकते हैं. साफ मौसम में यहां से कंचनजंगा की चोटियां भी दिखाई देती हैं. इसके अलावा बोकार नेगडोन चोखोर लिंग मठ, रामीते दारा व्यूप्वाइंट, देवी स्थान और आसपास के चाय बागान भी घूमने लायक जगहों में शामिल हैं. यहां होमस्टे 500 से 800 रुपये प्रति रात के बीच आसानी से मिल जाते हैं.
बागडोगरा एयरपोर्ट से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित मिरिक एक शांत और खूबसूरत हिल टाउन है. यह जगह सुमेंदु झील के आसपास बसी हुई है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. झील के चारों ओर फैले चीड़ के जंगल, संतरे के बाग और चाय के बागान इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. यहां आने वाले टूरिस्ट बोटिंग का मजा ले सकते हैं, झील किनारे टहल सकते हैं या फिर शांत माहौल में समय बिता सकते हैं. साफ मौसम में यहां से कंचनजंगा की चोटियां भी दिखाई देती हैं. इसके अलावा बोकार नेगडोन चोखोर लिंग मठ, रामीते दारा व्यूप्वाइंट, देवी स्थान और आसपास के चाय बागान भी घूमने लायक जगहों में शामिल हैं. यहां होमस्टे 500 से 800 रुपये प्रति रात के बीच आसानी से मिल जाते हैं.
2/5
बागडोगरा एयरपोर्ट से करीब 121 किलोमीटर दूर स्थित रिशोप एक छोटा और बेहद शांत लेपचा गांव है. यह जगह लावा और लोलेगांव क्षेत्र के बीच स्थित है और कंचनजंगा के शानदार नजारों के लिए जानी जाती है. सूर्योदय के समय यहां बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे और गुलाबी रंग में चमकती नजर आती हैं. रिशोप अभी भी बड़े टूरिस्ट प्लेस की तरह व्यावसायिक नहीं बना है, इसलिए यहां का प्राकृतिक माहौल और शांति बरकरार है. यहां से नियोरा वैली नेशनल पार्क, चांगे फॉल्स और झांडी दारा व्यू पॉइंट जैसी जगहों की सैर भी की जा सकती है. यहां के बजट कॉटेज और होमस्टे लगभग 1500 रुपये में उपलब्ध हैं.
बागडोगरा एयरपोर्ट से करीब 121 किलोमीटर दूर स्थित रिशोप एक छोटा और बेहद शांत लेपचा गांव है. यह जगह लावा और लोलेगांव क्षेत्र के बीच स्थित है और कंचनजंगा के शानदार नजारों के लिए जानी जाती है. सूर्योदय के समय यहां बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे और गुलाबी रंग में चमकती नजर आती हैं. रिशोप अभी भी बड़े टूरिस्ट प्लेस की तरह व्यावसायिक नहीं बना है, इसलिए यहां का प्राकृतिक माहौल और शांति बरकरार है. यहां से नियोरा वैली नेशनल पार्क, चांगे फॉल्स और झांडी दारा व्यू पॉइंट जैसी जगहों की सैर भी की जा सकती है. यहां के बजट कॉटेज और होमस्टे लगभग 1500 रुपये में उपलब्ध हैं.
Published at : 20 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Travel Weekend Trip Budget Travel LIfestyle Offbeat Destination

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Mangla Gauri Vrat 2026: जानें मंगला गौरी व्रत की सही तिथि, 16 अंक से है इस दिन का विशेष महत्व!
Mangla Gauri Vrat 2026: जानें मंगला गौरी व्रत की सही तिथि, 16 अंक से है इस दिन का विशेष महत्व!
लाइफस्टाइल
Beetroot Chewing Gum : दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
लाइफस्टाइल
Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी पर राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल!
Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी पर राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल!
लाइफस्टाइल
Cucumber Buying Tips: खीरा कड़वा तो नहीं है? खरीदने से पहले ऐसे करें टेस्ट
खीरा कड़वा तो नहीं है? खरीदने से पहले ऐसे करें टेस्ट
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
बिहार
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
IND vs AFG 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णा का 'पंजा', कप्तान शाहिदी का पहला शतक, 36-4 से 218 तक पहुंचा अफगानिस्तान
प्रसिद्ध कृष्णा का 'पंजा', कप्तान शाहिदी का पहला शतक, 36-4 से 218 तक पहुंचा अफगानिस्तान
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
एग्रीकल्चर
क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?
क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget