द्रास में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक भारतीय सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और अधिकारियों की याद में बनवाया था. इसे विजयपथ के नाम से भी जाना जाता है. गुलाबी बलुआ पत्थर से बने इस स्मारक पर देश के लिए शहीद हुए जवानों के नाम अंकित हैं. यहां मनोज पांडे गैलरी भी है, जिसमें युद्ध के दौरान की तस्वीरें, हथियार और तोपखाने से जुड़ी चीजें प्रदर्शित की गई हैं. हर साल 26 जुलाई को यहीं कारगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है.