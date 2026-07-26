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Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल घूमने का प्लान है? इन 8 जगहों को देखे बिना न लौटें
Kargil Vijay Diwas 2026 : इस साल 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
हर साल 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मनाता है. यह दिन उन वीर जवानों के साहस और बलिदान को याद करने का अवसर होता है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. इस साल 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी बीच अगर आप भी कारगिल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां सिर्फ युद्ध से जुड़ी यादें ही नहीं, बल्कि खूबसूरत घाटियां, प्राचीन मठ और ऐतिहासिक स्थल भी आपका इंतजार कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि कारगिल घूमने का प्लान है तो किन 8 जगहों को देखे बिना न लौटें.
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Published at : 26 Jul 2026 08:31 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion