#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूड Makhana Kheer Recipe: मखाने की खीर में डाल दें बस यह चीज, दोगुना हो जाएगा स्वाद

 Makhana Kheer Recipe: मखाने की खीर में डाल दें बस यह चीज, दोगुना हो जाएगा स्वाद

Makhana Kheer Recipe: मखाने की खीर स्वाद में काफी स्वादिष्ट और हेल्दी डिश होती है. यह खीर शरीर को एनर्जी देती है और पाचन के लिए भी हल्की रहती है. इसे एक बार जरुर ट्राई करें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 29 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

 Makhana Kheer Recipe: भारत में त्योहारों और व्रत के दौरान मखाने की खीर सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. क्योंकि मखाना कैल्शियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. ऊपर से दूध, ड्राय फ्रूट्स और इलायची का फ्लेवर इसे और भी टेस्टी बना देता है. अच्छी बात ये है कि इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और घर की किचन में मौजूद सामान से ही ये आसानी से तैयार हो जाती है. लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनकी मखाने की खीर गाढ़ी नहीं बनती और दूध अलग व मखाने अलग नजर आते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आज हम आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज के बारे में बताएंगे, जिसे डालते ही आपकी खीर एकदम मलाईदार और रबड़ी जैसी गाढ़ी हो जाएगी. 

मखाने की खीर कैसे बनती है?

सीक्रेट चीज से पहले यह जान लेना जरूरी है कि मखाने की खीर बनती कैसे है? मखाने की खीर बनाने के लिए आपको मखाना घी, दूध, इलायची पाउडर, पानी, ड्राई फ्रूट्स, केसर और चीनी की जरूरत पड़ेगी. इनको आप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. जब कुछ देर बाद जब मखाने अच्छी तरह फूल चुके हों, तब उन्हें बाहर निकाल दें. अब एक कड़ाही लेकर उसमें घी गरम करें और मखानों को सुनहरा और फूलने तक अच्छी तरह भूनें. जब मखाने अच्छी तरह फूल जाएं, जब इनको एक अलग बर्तन में लें और उसमें दूध डालकर उसे कम आंच पर उबालें और इसे तब तक पकाएं जब तक यह आधा न हो जाए. अगर आप खीर का रंग और स्वाद बढ़ाना चाहते है तो दूध में केसर भी डाल सकते हैं. जैसे ही दूध गाढ़ा होने लग जाए उसमें भुने हुए मखाने डाल दें. फिर इसको धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें. बस आपकी खीर तैयार हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें: आलू के छिलके फेंक देते हैं? इससे बना सकते हैं ये कुरकुरे स्नैक्स

स्वाद दोगुना करने वाली चीज 

मखाने की खीर को गाढ़ा बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है भुने हुए मखाने का दरदरा पाउडर. जब आप खीर बनाने के लिए मखाने भूनते हैं, तो उनमें से आधे मखानों को मिक्सी में दरदरा पीस लें.  जब मखाने का दरदरा डालें, तो इसे धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं. जब आप इस पाउडर को उबलते हुए दूध में मिलाते हैं तो दूध तुरंत गाढ़ा होने लगता है और खीर में बिल्कुल रबड़ी जैसी बनने लगती है. साथ ही जब खीर अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए, तो इसमें चीनी, भीगा हुआ केसर और इलायची पाउडर डालें. इसे 2-3 मिनट तक पकाएं ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए. आखिर में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और गैस बंद कर दें. 

यह भी पढ़ें: हलवाई की दुकान जैसा मिल्क केक खाना है? घर पर ऐसे करें तैयार

Published at : 29 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Food News Kheer Recipe Makhana Kheer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
 Makhana Kheer Recipe: मखाने की खीर में डाल दें बस यह चीज, दोगुना हो जाएगा स्वाद
मखाने की खीर में डाल दें बस यह चीज, दोगुना हो जाएगा स्वाद
फूड
Delhi Street Food: मानसून में ट्राई करें दिल्ली के ये 5 स्ट्रीट फूड, स्वाद-सेहत दोनों में भरपूर
मानसून में ट्राई करें दिल्ली के ये 5 स्ट्रीट फूड, स्वाद-सेहत दोनों में भरपूर
फूड
Ker Sangri Sabzi: घर पर ऐसे बनाएं राजस्थान की फेमस केर सांगरी की खट्टी-मीठी सब्जी
घर पर ऐसे बनाएं राजस्थान की फेमस केर सांगरी की खट्टी-मीठी सब्जी
फूड
Milk Cake Recipe: हलवाई की दुकान जैसा मिल्क केक खाना है? घर पर ऐसे करें तैयार
हलवाई की दुकान जैसा मिल्क केक खाना है? घर पर ऐसे करें तैयार
Advertisement

वीडियोज

Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री की चेतावनी
'किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री की चेतावनी
बिहार
कंगना रनौत के विवादित बयान पर पप्पू यादव, 'PM Gen-Z को…'
कंगना रनौत के विवादित बयान पर पप्पू यादव, 'PM Gen-Z को…'
विश्व
‘भारतीय सेना आकर हमें...’, PoK से किसने भेजा भारत को तगड़ा मैसेज?
‘भारतीय सेना आकर हमें...’, PoK से किसने भेजा भारत को तगड़ा मैसेज?
क्रिकेट
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
ना आलिया ना राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
इंडिया
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget