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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDelhi Street Food: मानसून में ट्राई करें दिल्ली के ये 5 स्ट्रीट फूड, स्वाद-सेहत दोनों में भरपूर

Delhi Street Food: मानसून में ट्राई करें दिल्ली के ये 5 स्ट्रीट फूड, स्वाद-सेहत दोनों में भरपूर

Famous Delhi Food: मानसून का अपना अलग ही मजा होता है. जैसे ही बारिश की बूंदें तपती सड़कों पर गिरती हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ चाय और गरमा-गरम स्ट्रीट फूड की महक पूरे शहर में फैल जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Jul 2026 12:32 PM (IST)
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Top 5 street foods to try in Delhi monsoon: दिल्ली में मानसून का अपना अलग ही मजा होता है. जैसे ही बारिश की बूंदें तपती सड़कों पर गिरती हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ चाय और गरमा-गरम स्ट्रीट फूड की महक पूरे शहर में फैल जाती है. यही वजह है कि बारिश का मौसम आते ही दिल्ली वालों की सबसे पहली पसंद सड़क किनारे मिलने वाले स्वादिष्ट स्नैक्स बन जाते हैं. हालांकि बारिश में बाहर का खाना खाते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी भरोसेमंद और लोकप्रिय जगह से ताजा बना हुआ खाना खाते हैं तो मानसून का मजा कई गुना बढ़ जाता है. आइए जानते हैं ऐसे पांच स्ट्रीट फूड के बारे में, जो इस मौसम में स्वाद के साथ-साथ पोषण भी देते हैं.

मूंग दाल के पकौड़े

बारिश और पकौड़ों का रिश्ता बरसों पुराना है, लेकिन अगर विकल्प चुनना हो तो मूंग दाल के पकौड़े सबसे बेहतर माने जाते हैं. मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स होती है, जिससे यह सामान्य बेसन वाले स्नैक्स की तुलना में ज्यादा पौष्टिक मानी जाती है. बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम ये पकौड़े हरी चटनी और मसाला चाय के साथ बेहतरीन लगते हैं. करोल बाग समेत दिल्ली के कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही इनकी दुकानों पर अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिलती है.


Delhi Street Food: मानसून में ट्राई करें दिल्ली के ये 5 स्ट्रीट फूड, स्वाद-सेहत दोनों में भरपूर

जामुन की चाट

अगर आप कुछ अलग और हेल्दी खाना चाहते हैं तो जामुन की चाट बेहतरीन विकल्प हो सकती है. यह मानसून का मौसमी स्ट्रीट फूड है, जो सीमित समय के लिए ही मिलता है. ताजे जामुन में काला नमक, भुना जीरा, नींबू का रस और खास मसाले मिलाकर तैयार की जाने वाली यह चाट स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखती है. जामुन में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. चावड़ी बाजार की कुछ पुरानी दुकानों पर यह खास चाट हर साल बारिश के मौसम में लोगों को खूब आकर्षित करती है.

राम लड्डू

दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और राम लड्डू का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. मूंग दाल से बने छोटे-छोटे कुरकुरे लड्डुओं को ऊपर से कद्दूकस की हुई मूली और हरी चटनी के साथ परोसा जाता है. यह स्नैक हल्का होने के साथ स्वाद में भी शानदार होता है. लाजपत नगर और आसपास के इलाकों में मिलने वाला राम लड्डू बारिश के मौसम में लोगों की पहली पसंद बन जाता है. इसमें इस्तेमाल होने वाली दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है, जबकि मूली पाचन में मदद करती है.


Delhi Street Food: मानसून में ट्राई करें दिल्ली के ये 5 स्ट्रीट फूड, स्वाद-सेहत दोनों में भरपूर

ब्रेड पकौड़ा

बारिश के मौसम में गरमा-गरम ब्रेड पकौड़ा खाने का अलग ही आनंद है. मसालेदार आलू की स्टफिंग से भरी ब्रेड को बेसन के घोल में डुबोकर सुनहरा होने तक तला जाता है. इसके साथ मिलने वाली हरी चटनी इसका स्वाद और बढ़ा देती है. चांदनी चौक समेत दिल्ली के कई हिस्सों में यह मानसून का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड माना जाता है. हालांकि यह तला हुआ स्नैक है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना बेहतर रहता है.

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छोले भटूरे

छोले भटूरे दिल्ली की पहचान माने जाते हैं और हल्की ठंडक वाले बारिश के मौसम में इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है. गरमा-गरम मसालेदार छोले, फूले हुए भटूरे और साथ में अचार या हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन हर फूडी को पसंद आता है. छोले प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स हैं, जबकि भटूरे पेट भरने वाला भोजन बनाते हैं. अगर इसे ताजा और साफ-सुथरी जगह से खाया जाए तो मानसून के दौरान यह एक शानदार फूड एक्सपीरियंस साबित हो सकता है.

बारिश में स्ट्रीट फूड खाते समय रखें इन बातों का ध्यान

मानसून के दौरान नमी बढ़ने की वजह से खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं. इसलिए हमेशा ऐसी दुकान चुनें जहां खाना ताजा बन रहा हो और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता हो. खुले में लंबे समय से रखी चटनी, कटे हुए सलाद या बासी खाने से बचें. इसके अलावा स्ट्रीट फूड के साथ साफ पानी या पैक्ड ड्रिंक का ही इस्तेमाल करें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 12:32 PM (IST)
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