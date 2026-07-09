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Monsoon Budget Travel Tips: वीकेंड ट्रिप का है प्लान? 20 हजार में एक्सप्लोर करें ये 5 ऑफबीट डेस्टिनेशन
Monsoon Budget Travel Tips : दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए नॉर्थ बंगाल की कुछ ऑफबीट जगहें बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं. यहां खूबसूरत पहाड़, घने जंगल, चाय के बागान और शांत माहौल मिलेगा.
अगर हर बार छुट्टियों में मनाली, शिमला या ऋषिकेश जाने का प्लान बनाकर ट्रैफिक और भीड़ से परेशान हो चुके हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई किया जा सकता है. दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए नॉर्थ बंगाल की कुछ ऑफबीट जगहें बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं. यहां खूबसूरत पहाड़, घने जंगल, चाय के बागान और शांत माहौल मिलेगा. वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि इन जगहों की यात्रा करीब 20 हजार रुपये के बजट में आराम से की जा सकती है.
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Published at : 09 Jul 2026 12:05 AM (IST)
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