दिल्ली से नॉर्थ बंगाल पहुंचने के लिए ट्रेन और फ्लाइट दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस सबसे अच्छी मानी जाती है. इसका एक तरफ का किराया करीब 3,500 रुपये है, यानी आने-जाने में लगभग 7,000 रुपये का खर्च आता है. वहीं फ्लाइट से सफर जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन किराया बुकिंग के समय के अनुसार बदल सकता है. पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. बागडोगरा पहुंचने के बाद यहां से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम और आसपास के इलाकों के लिए शेयर और प्राइवेट गाड़ियां आसानी से मिल जाती हैं.