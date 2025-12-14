ATM गार्ड को रूम से खींच ले गया बब्बर शेर! खौफनाक नजारा देख छूट जाएंगे पसीने- वीडियो वायरल

सोचिए, एक बंद कमरे जैसा एटीएम, चारों तरफ सन्नाटा, मशीन की हल्की सी आवाज और कुर्सी पर बैठा गार्ड. हाथ में डंडा,रोज की तरह ड्यूटी. लेकिन अगले ही पल जो होता है वह किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं. दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होता है जंगल का राजा शेर. आंखों में खौफ, कदमों में दहशत और फिर जो कुछ कैमरे में कैद होता है वह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों की नींद उड़ा रहा है. दावा किया जा रहा है कि शेर एटीएम के अंदर घुसकर गार्ड को खींचते हुए बाहर ले जाता है. वीडियो इतना डरावना है कि लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

एटीएम से गार्ड को खींच ले गया शेर

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक एटीएम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गार्ड एटीएम के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है. उसके हाथ में एक डंडा है और वह आराम की मुद्रा में नजर आ रहा है. तभी अचानक एटीएम का दरवाजा खुलता है. अगले ही पल अंदर एक शेर दाखिल होता है. शेर को देखते ही गार्ड घबरा जाता है. वह उठने की कोशिश करता है लेकिन डर के मारे संतुलन खो बैठता है.

चीखता रहा गार्ड, नहीं आया रहम

आगे वीडियो में दिख रहा है कि शेर गार्ड को एटीएम रूम से खींचकर बाहर ले जाता है. गार्ड बेचारा छटपटाता है लेकिन शेर को कोई रहम नहीं आता. गार्ड की चीखें निकल जाती हैं और अगले ही पल वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. हालांकि वीडियो एआई जनरेटेड बताया जा रहा है लेकिन दिखने में ये एक दम असल मालूम हो रहा है. वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

यूजर्स बोले, वीडियो तो एआई है

वीडियो को @ch76891 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो एआई है लेकिन डरावना है. एक और यूजर ने लिखा...एटीएम में शेर कैसे घुस गया? जंगल में बना है क्या. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो एआई दिख रहा है.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल