अगर आप नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों पर नियुक्तियां जारी की हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के जरिए की जा रही है सरकार का मकसद राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करना है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके हिमाचल प्रदेश में नर्सों के लिए यह भर्ती इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि एक साथ सैकड़ों पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं साथ ही उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है अगर आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा किया है, तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं इसके अलावा उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है.

उम्र सीमा

उम्र की बात करें तो आमतौर पर न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 32 साल रखी गई है हालांकि आरक्षित वर्ग की उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.

कब से कब तक होंगे आवेदन?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकती हैं आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे अंतिम तारीख के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है.

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में लगभग 25 हजार रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा यह वेतन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाएगा आगे चलकर सरकार के नियमों के अनुसार इसमें बदलाव भी हो सकता है सरकारी अस्पताल में काम करने का अनुभव भविष्य में स्थायी नौकरी पाने में भी मददगार साबित हो सकता है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

चयन प्रक्रिया को लेकर अभी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है आमतौर पर इसमें आवेदन की जांच, फिर लिखित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट और जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तैयारी अभी से शुरू कर दें।

कहां होगी नियुक्ति?

चयनित नर्सों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएगी यानी राज्य के विभिन्न जिलों में काम करने का मौका मिलेगा।

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होम पेज पर नर्स भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.

आवेदन लिंक पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म खोलें.

फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही सही भरें.

बीएससी नर्सिंग या जीएनएम सर्टिफिकेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

फॉर्म को एक बार अच्छे से जांच लें.

आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें.



