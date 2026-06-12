हमारे मुंह में हर समय लाखों बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव मौजूद रहते हैं. ब्रश करने से ये बैक्टीरिया और खाने के कण साफ हो जाते हैं, लेकिन जब टूथब्रश पुराना हो जाता है, तो उसके रेशे कमजोर पड़ जाते हैं और दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे में दांतों के बीच गंदगी जमा होने लगती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.