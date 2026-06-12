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Toothbrush Cleaning Tips : आपने अपना टूथब्रश कब से नहीं बदला? जानें कितने दिन में हो जाता है खराब?
Toothbrush Cleaning Tips : अब लगभग हर घर में टूथब्रश का ही इस्तेमाल होता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि जिस टूथब्रश से रोज अपने दांत साफ कर रहे हैं.
ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहला काम दांत साफ करना करते हैं. यह हमारे डेली रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा है. पहले लोग नीम या बबूल की दातुन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लगभग हर घर में टूथब्रश का ही इस्तेमाल होता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि जिस टूथब्रश से रोज अपने दांत साफ कर रहे हैं, उसे आखिर कब बदलना चाहिए. कई लोग तब तक एक ही ब्रश इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक उसके रेशे पूरी तरह खराब न हो जाएं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय पर टूथब्रश न बदलने से दांतों की समस्याओं के साथ-साथ कई तरह के संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि टूथब्रश कितने दिन में खराब हो जाता है.
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Published at : 12 Jun 2026 08:42 AM (IST)
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