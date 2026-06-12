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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलToothbrush Cleaning Tips : आपने अपना टूथब्रश कब से नहीं बदला? जानें कितने दिन में हो जाता है खराब?

Toothbrush Cleaning Tips : आपने अपना टूथब्रश कब से नहीं बदला? जानें कितने दिन में हो जाता है खराब?

Toothbrush Cleaning Tips : अब लगभग हर घर में टूथब्रश का ही इस्तेमाल होता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि जिस टूथब्रश से रोज अपने दांत साफ कर रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 12 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Toothbrush Cleaning Tips : अब लगभग हर घर में टूथब्रश का ही इस्तेमाल होता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि जिस टूथब्रश से रोज अपने दांत साफ कर रहे हैं.

ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहला काम दांत साफ करना करते हैं. यह हमारे डेली रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा है. पहले लोग नीम या बबूल की दातुन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लगभग हर घर में टूथब्रश का ही इस्तेमाल होता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि जिस टूथब्रश से रोज अपने दांत साफ कर रहे हैं, उसे आखिर कब बदलना चाहिए. कई लोग तब तक एक ही ब्रश इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक उसके रेशे पूरी तरह खराब न हो जाएं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय पर टूथब्रश न बदलने से दांतों की समस्याओं के साथ-साथ कई तरह के संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि टूथब्रश कितने दिन में खराब हो जाता है.

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हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टूथब्रश को हर 12 से 16 हफ्ते, यानी लगभग 3 से 4 महीने में बदल देना चाहिए. चाहे ब्रश कितना भी महंगा या अच्छी क्वालिटी का क्यों न हो, एक तय समय के बाद उसके रेशे अपनी सफाई करने की क्षमता खोने लगते हैं. अगर ब्रश के रेशे पहले ही फैल जाएं या मुड़ जाएं, तो 3 महीने का इंतजार किए बिना उसे तुरंत बदल देना चाहिए.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टूथब्रश को हर 12 से 16 हफ्ते, यानी लगभग 3 से 4 महीने में बदल देना चाहिए. चाहे ब्रश कितना भी महंगा या अच्छी क्वालिटी का क्यों न हो, एक तय समय के बाद उसके रेशे अपनी सफाई करने की क्षमता खोने लगते हैं. अगर ब्रश के रेशे पहले ही फैल जाएं या मुड़ जाएं, तो 3 महीने का इंतजार किए बिना उसे तुरंत बदल देना चाहिए.
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हमारे मुंह में हर समय लाखों बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव मौजूद रहते हैं. ब्रश करने से ये बैक्टीरिया और खाने के कण साफ हो जाते हैं, लेकिन जब टूथब्रश पुराना हो जाता है, तो उसके रेशे कमजोर पड़ जाते हैं और दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे में दांतों के बीच गंदगी जमा होने लगती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
हमारे मुंह में हर समय लाखों बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव मौजूद रहते हैं. ब्रश करने से ये बैक्टीरिया और खाने के कण साफ हो जाते हैं, लेकिन जब टूथब्रश पुराना हो जाता है, तो उसके रेशे कमजोर पड़ जाते हैं और दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे में दांतों के बीच गंदगी जमा होने लगती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
Published at : 12 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Oral Health Toothbrush Teeth Cleaning Oral Hygiene Tips Teeth Health Tips

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