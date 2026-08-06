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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत पर आज साफ होगी तस्वीर, JPSC केस में 5 और अरेस्ट

रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत पर आज साफ होगी तस्वीर, JPSC केस में 5 और अरेस्ट

Jharkhand Students Protest: सीआईडी ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सरकार भी बातचीत के लिए तैयार हो गई है. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Aug 2026 07:40 AM (IST)
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झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सरकार भी बातचीत के लिए तैयार हो गई है. 

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा, "आज हमें एसडीएम के माध्यम से सरकार का मैसेज मिला कि वे हमारे प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करना चाहते हैं. भारी बारिश के बीच तिरंगा यात्रा होने के कारण हमें पहुंचने में काफी देरी हुई. परिणामस्वरूप, बुधवार को बातचीत करना संभव नहीं था. हमें अभी भी अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चयन करना था. विशेष रूप से, टीम के लिए सही एक्सपर्ट्स का चयन करना था. 

आज साफ होगी बातचीत को लेकर तस्वीर

उन्होंने बताया कि इसलिए मैंने एसडीएम को सूचित किया कि बुधवार को यह संभव नहीं है. हम प्रतिनिधिमंडल के चयन सहित सभी मामलों को गुरुवार (6 अगस्त) को सुबह 10 बजे तक अंतिम रूप दे देंगे. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता पिछले 12 दिनों से हमसे सीधे मिल रहे हैं.

उन्होंने कहा, "यह नैतिकता मुख्यमंत्री में भी होना चाहिए. वे हमारा हालचाल पूछ सकते थे और बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते थे. इसके बजाय, बातचीत का संदेश एसडीएम के माध्यम से भेजा गया. फिर भी, हम इस पर विचार करेंगे और गुरुवार तक अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे."

पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष का कंप्यूटर ऑपरेटर अरेस्ट

गिरफ्तार पांच आरोपियों में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते का कंप्यूटर ऑपरेटर, तीन छात्रों तथा एक अन्य आरोपी शामिल हैं. नई गिरफ्तारियों के बाद इस मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है.इससे पहले 4 अगस्त को सीआईडी ने उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार को गिरफ्तार किया था. इनके खिलाफ सीआईडी थाना कांड संख्या 16/26, दिनांक 22 जुलाई 2026 के तहत कार्रवाई की गई थी. 

जांच एजेंसी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने और कथित अनियमितताओं से जुड़ी हुई है. सीआईडी लगातार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. सूत्रों के अनुसार, हालिया गिरफ्तारियों के बाद जांच का दायरा और बढ़ सकता है तथा कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात

वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.उन्होंने कहा, युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत की जाएगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Ranchi News Jharkhand News HEMANT SOREN CID  Ranchi Protest
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