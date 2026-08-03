#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingParenting Mistakes: मां-बाप की 7 गलतियां, जिससे कम हो जाता है बच्चों का कॉन्फिडेंस

Parenting Mistakes: मां-बाप की 7 गलतियां, जिससे कम हो जाता है बच्चों का कॉन्फिडेंस

Parenting Mistakes: माता-पिता की कुछ आदतों से बच्चों का आत्मविश्वास धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है. तुलना करना, डांटना, भावनाओं को नजरअंदाज करना और हर फैसला खुद लेना बच्चे के कॉन्फिडेंस पर असर डालता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Parenting Mistakes: माता-पिता की कुछ आदतों से बच्चों का आत्मविश्वास धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है. तुलना करना, डांटना, भावनाओं को नजरअंदाज करना और हर फैसला खुद लेना बच्चे के कॉन्फिडेंस पर असर डालता है.

हर मां-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आत्मविश्वास से भरा हो और जिंदगी में हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करे. लेकिन कई बार बिना जाने-समझे मां-बाप की कुछ आदतें बच्चों के कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देती हैं. हालांकि कोई भी मां-बाप जानबूझकर अपने बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे का दिमाग बहुत नाजुक होता है और वह अपने आसपास की बातों से बहुत जल्दी सीखता है. अगर घर में मां-बाप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, जिससे बच्चे का खुद पर भरोसा कम होने लगता है. माना जाता है कि बचपन में मिलने वाला भावनात्मक सहारा ही आगे चलकर बच्चे के आत्मविश्वास की नींव बनता है. ऐसे में हर माता-पिता को जानना जरूरी है कि कहीं वे भी अनजाने में ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चे का खुद पर से विश्वास उठता जा रहा है और वह किसी को बता भी नहीं पा रहा है.

1/7
कई बार बहुत से माता-पिता बच्चे की गलती पर गुस्से में उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से करने लगते हैं. जैसे अगर उसने परीक्षा में कम नंबर लाए हों और वहीं आपके पड़ोसी के बच्चे ने उससे अच्छे नंबर लाए हों, तो कई बार माता-पिता अपने बच्चे की तुलना दूसरे के बच्चे से करने लगते हैं. ऐसी बातें सुनकर बच्चे को लगता है कि वह बहुत बुरा है और किसी लायक नहीं है. यहीं से उसके आत्मविश्वास के कमजोर होने की शुरुआत हो जाती है.
कई बार बहुत से माता-पिता बच्चे की गलती पर गुस्से में उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से करने लगते हैं. जैसे अगर उसने परीक्षा में कम नंबर लाए हों और वहीं आपके पड़ोसी के बच्चे ने उससे अच्छे नंबर लाए हों, तो कई बार माता-पिता अपने बच्चे की तुलना दूसरे के बच्चे से करने लगते हैं. ऐसी बातें सुनकर बच्चे को लगता है कि वह बहुत बुरा है और किसी लायक नहीं है. यहीं से उसके आत्मविश्वास के कमजोर होने की शुरुआत हो जाती है.
2/7
दूसरी गलती की बात करें तो कई बार माता-पिता बच्चों की गलती पर उन्हें बहुत तेज डांट देते हैं. ऐसे में उन्हें यह समझना जरूरी है कि वे बच्चे हैं और बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि वे अभी सीख रहे होते हैं. अगर बार-बार बच्चों की गलती पर डांट पड़ती है, तो बच्चा कोई भी नई चीज आजमाने से डरने लगता है. उसे लगता है कि गलती करना बहुत बुरी बात है और ऐसा करने पर दोबारा डांट पड़ेगी, इसलिए वह कोशिश करना ही छोड़ देता है.
दूसरी गलती की बात करें तो कई बार माता-पिता बच्चों की गलती पर उन्हें बहुत तेज डांट देते हैं. ऐसे में उन्हें यह समझना जरूरी है कि वे बच्चे हैं और बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि वे अभी सीख रहे होते हैं. अगर बार-बार बच्चों की गलती पर डांट पड़ती है, तो बच्चा कोई भी नई चीज आजमाने से डरने लगता है. उसे लगता है कि गलती करना बहुत बुरी बात है और ऐसा करने पर दोबारा डांट पड़ेगी, इसलिए वह कोशिश करना ही छोड़ देता है.
3/7
जब बच्चा डरा हुआ, उदास या परेशान होता है और मां-बाप कहते हैं कि
जब बच्चा डरा हुआ, उदास या परेशान होता है और मां-बाप कहते हैं कि "इतनी सी बात पर रोना बंद करो" या "यह कोई बड़ी बात नहीं है", तो बच्चे को लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है. इससे आगे चलकर बच्चा अपनी भावनाओं और बातों को छिपाने लगता है. उसे लगता है कि उसे कोई नहीं समझेगा. इससे उसका भरोसा कमजोर होने लगता है, जो सीधे तौर पर उसके आत्मविश्वास पर असर डालता है.
4/7
कई मां-बाप बच्चे की मदद के नाम पर उसका हर काम खुद ही कर देते हैं, जैसे स्कूल बैग लगाना, कपड़े चुनना या फैसले लेना. इससे बच्चे को अपने बलबूते कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता. जब बच्चा खुद कोई काम करके नहीं देखता, तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना नहीं आता. धीरे-धीरे वह हर छोटी बात के लिए भी मां-बाप पर निर्भर हो जाता है.
कई मां-बाप बच्चे की मदद के नाम पर उसका हर काम खुद ही कर देते हैं, जैसे स्कूल बैग लगाना, कपड़े चुनना या फैसले लेना. इससे बच्चे को अपने बलबूते कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता. जब बच्चा खुद कोई काम करके नहीं देखता, तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना नहीं आता. धीरे-धीरे वह हर छोटी बात के लिए भी मां-बाप पर निर्भर हो जाता है.
5/7
अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ जरूरी है, लेकिन कई मां-बाप सिर्फ कमियों पर ध्यान देते हैं. हालांकि मां-बाप ऐसा भी बच्चे की भलाई के लिए ही करते हैं, ताकि वह अपनी कमियों को नजरअंदाज न करे, उन पर भी ध्यान दे और आगे और सफल बने. लेकिन बच्चे को छोटी-छोटी बातों पर भी उसकी सराहना करनी चाहिए. इससे वह और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है. जैसे अच्छे नंबर आने पर भी यह कहना कि
अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ जरूरी है, लेकिन कई मां-बाप सिर्फ कमियों पर ध्यान देते हैं. हालांकि मां-बाप ऐसा भी बच्चे की भलाई के लिए ही करते हैं, ताकि वह अपनी कमियों को नजरअंदाज न करे, उन पर भी ध्यान दे और आगे और सफल बने. लेकिन बच्चे को छोटी-छोटी बातों पर भी उसकी सराहना करनी चाहिए. इससे वह और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है. जैसे अच्छे नंबर आने पर भी यह कहना कि "अगर थोड़ी मेहनत करते तो और अच्छे नंबर आते". ऐसी बातें बच्चे की मेहनत की कद्र नहीं करतीं. बच्चे को लगता है कि वह चाहे जितना भी अच्छा कर ले, कभी काफी नहीं होगा, जिससे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है.
6/7
कुछ मां-बाप बच्चे को रिश्तेदारों, दोस्तों या मेहमानों के सामने डांट देते हैं या उसकी कमजोरी सबके सामने बता देते हैं. इससे बच्चे को बहुत शर्म महसूस होती है और वह खुद को छोटा समझने लगता है. बार-बार सबके सामने शर्मिंदा होने से बच्चा लोगों के बीच बोलने और अपनी बात रखने से डरने लगता है, जिसका असर उसके आत्मविश्वास पर सीधा पड़ता है.
कुछ मां-बाप बच्चे को रिश्तेदारों, दोस्तों या मेहमानों के सामने डांट देते हैं या उसकी कमजोरी सबके सामने बता देते हैं. इससे बच्चे को बहुत शर्म महसूस होती है और वह खुद को छोटा समझने लगता है. बार-बार सबके सामने शर्मिंदा होने से बच्चा लोगों के बीच बोलने और अपनी बात रखने से डरने लगता है, जिसका असर उसके आत्मविश्वास पर सीधा पड़ता है.
7/7
कई मां-बाप चाहते हैं कि बच्चा वही करे जो वे चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई का विषय हो या कोई शौक. बच्चे की अपनी पसंद और राय को अनदेखा कर दिया जाता है. जब बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ चुनने का मौका नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि उसके फैसलों की कोई अहमियत नहीं है. इससे बच्चा खुद पर भरोसा करना कम कर देता है और आत्मविश्वास से जुड़े फैसले लेने में हिचकिचाने लगता है.
कई मां-बाप चाहते हैं कि बच्चा वही करे जो वे चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई का विषय हो या कोई शौक. बच्चे की अपनी पसंद और राय को अनदेखा कर दिया जाता है. जब बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ चुनने का मौका नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि उसके फैसलों की कोई अहमियत नहीं है. इससे बच्चा खुद पर भरोसा करना कम कर देता है और आत्मविश्वास से जुड़े फैसले लेने में हिचकिचाने लगता है.
Published at : 03 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Parenting Tips Parenting Mistakes Tips For Child Development

Parenting फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
World Breastfeeding Week 2026: बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
लाइफस्टाइल
Robotic Valve Replacement: सफदरजंग का विश्व रिकॉर्ड, रोबोट से की अनोखी हार्ट सर्जरी
सफदरजंग का विश्व रिकॉर्ड, रोबोट से की अनोखी हार्ट सर्जरी
लाइफस्टाइल
Sawan Special: 'महादेव को क्यों भाते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है?' जानें शिव पूजा का सबसे बड़ा जीवन मंत्र
सावन विशेष: महादेव उन लोगों को क्यों अपनाते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है?
लाइफस्टाइल
 Kidney Health Tips:दिल नहीं किडनी का भी रखिए ख्याल, इन पांच आदतों को अपनाकर पाएं हेल्दी लाइफ
दिल नहीं किडनी का भी रखिए ख्याल, इन पांच आदतों को अपनाकर पाएं हेल्दी लाइफ
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live: शुरुआती रुझानों के बीच ही नरोत्तम मिश्रा ने दे दी बधाई, वोटों की गिनती जारी
Live: दतिया में शुरुआती रुझानों के बीच ही नरोत्तम मिश्रा ने दे दी बधाई, वोटों की गिनती जारी
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
स्पोर्ट्स
वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम
वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम
इंडिया
Xप्लेन: Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
लाइफस्टाइल
World Breastfeeding Week 2026: बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget