अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ जरूरी है, लेकिन कई मां-बाप सिर्फ कमियों पर ध्यान देते हैं. हालांकि मां-बाप ऐसा भी बच्चे की भलाई के लिए ही करते हैं, ताकि वह अपनी कमियों को नजरअंदाज न करे, उन पर भी ध्यान दे और आगे और सफल बने. लेकिन बच्चे को छोटी-छोटी बातों पर भी उसकी सराहना करनी चाहिए. इससे वह और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है. जैसे अच्छे नंबर आने पर भी यह कहना कि "अगर थोड़ी मेहनत करते तो और अच्छे नंबर आते". ऐसी बातें बच्चे की मेहनत की कद्र नहीं करतीं. बच्चे को लगता है कि वह चाहे जितना भी अच्छा कर ले, कभी काफी नहीं होगा, जिससे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है.