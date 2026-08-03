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Parenting Mistakes: मां-बाप की 7 गलतियां, जिससे कम हो जाता है बच्चों का कॉन्फिडेंस
Parenting Mistakes: माता-पिता की कुछ आदतों से बच्चों का आत्मविश्वास धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है. तुलना करना, डांटना, भावनाओं को नजरअंदाज करना और हर फैसला खुद लेना बच्चे के कॉन्फिडेंस पर असर डालता है.
हर मां-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आत्मविश्वास से भरा हो और जिंदगी में हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करे. लेकिन कई बार बिना जाने-समझे मां-बाप की कुछ आदतें बच्चों के कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देती हैं. हालांकि कोई भी मां-बाप जानबूझकर अपने बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे का दिमाग बहुत नाजुक होता है और वह अपने आसपास की बातों से बहुत जल्दी सीखता है. अगर घर में मां-बाप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, जिससे बच्चे का खुद पर भरोसा कम होने लगता है. माना जाता है कि बचपन में मिलने वाला भावनात्मक सहारा ही आगे चलकर बच्चे के आत्मविश्वास की नींव बनता है. ऐसे में हर माता-पिता को जानना जरूरी है कि कहीं वे भी अनजाने में ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चे का खुद पर से विश्वास उठता जा रहा है और वह किसी को बता भी नहीं पा रहा है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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