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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 

ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 

2027 World Cup: सलाव यह उठ रहा है कि आगामी वनडे वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा विकेटकीपर कौन होगा? इसके लिए संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन के रूप में तीन दावेदार नजर आ रहे हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 05 Aug 2026 06:51 PM (IST)
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2027 World Cup Indian Team Wicket Keeper: 2027 वनडे वर्ल्ड कप को करीब आता देख दिग्गजों ने अपनी-अपनी टीम चुननी शुरू कर दी है. दिग्गज सुनील गावस्कर ने 15 सदस्यीय टीम में ईशान किशन को दूसरे यानी बैकअप कीपर के रूप में चुना. ईशान हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे. वहीं रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत को अपनी टीम का दूसरा विकेटकीपर बनाकर नई बहस छेड़ दी है. 

इस बहस में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि केएल राहुल आगामी वनडे विश्व कप के लिए भारत के मुख्य विकेटकीपर होंगे. पिछले यानी 2023 के वनडे विश्व कप में भी राहुल मेन इन ब्लू के स्क्वॉड में मुख्य विकेटकीपर के रूप में नजर आए थे. 

अब वापस आते हैं बैकअप विकेटकीपर की बहस पर, इस भूमिका के लिए ईशान किशन, ऋषभ पंत और संजू सैमसन का नाम सबसे ऊपर दिख रहा है. बिल्कुल कट टू कट बता पाना तो बहुत मुश्किल होगा कि तीनों में से किसे 15 सदस्यीय टीम में जगह मिलनी चाहिए. तो आइए पिछले टूर्नामेंट और हालिया मैचों को देखते हुए समझते हैं कि तीनों में सबसे बड़ा दावेदार कौन है. एक-एक करके तीनों की बात करते हैं. 

संजू सैमसन- भारत के लिए मुख्यत: टी20 क्रिकेट खेलने वाले संजू सैमसन सबसे कम दावेदार नजर आते हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए पिछला वनडे मैच दिसंबर 2023 में खेला था. ऐसे में अचानक 4 साल बाद वनडे विश्व कप के लिए उनकी वापसी होना काफी मुश्किल नजर आता है. लिहाजा संजू सबसे कम दावेदार हैं. 

ऋषभ पंत- वनडे टीम में पंत की जगह फिक्स नहीं है. उन्होंने पिछला वनडे अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. इससे पहले उन्होंने भारत के लिए 2022 में वनडे मुकाबला खेला था. जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज और उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर हुई वनडे सीरीज में पंत को भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं बनाया गया था. इस अनिरंतरता को देखते हुए पंत को भी जगह मिलनी मुश्किल होगी. 

ईशान किशन- सबसे बड़े दावेदार ईशान किशन ही नजर आते हैं. हाल ही में ईशान अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी खेलते हुए नजर आए थे. गौर करने वाली बात यह भी है कि 2023 के वनडे विश्व कप में भी ईशान को बैकअप विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया था. अब आगामी विश्व कप से पहले भी उन्हें लगातार वनडे टीम में मौके दिए जा रहे हैं. लिहाजा ईशान किशन सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं.

नजर डालें पंत के वनडे रिकॉर्ड पर, तो अब तक उन्होंने फॉर्मेट में 32 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 28 पारियों में उन्होंने 42.57 की औसत से 1107 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 210 रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: 3 ओवर में बल्लेबाज का शतक, पहले ओवर में बने 33; सबसे अनोखा क्रिकेट मैच

Published at : 05 Aug 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Sanju Samson INDIAN CRICKET TEAM World Cup 2027 ISHAN KISHAN RISHABH PANT
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