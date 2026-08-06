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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलसोनम वांगचुक ने दिल्ली-श्रीनगर वंदे भारत में किया सफर, बोले- इंडियन रेलवे पर गर्व

सोनम वांगचुक ने दिल्ली-श्रीनगर वंदे भारत में किया सफर, बोले- इंडियन रेलवे पर गर्व

, Delhi Srinagar Vande Bharat train: सोनम वांगचुक ने दिल्ली-श्रीनगर वंदे भारत में किया सफर, चिनाब पुल देखकर बताया सुंदर अनुभव और कहा - मुझे इंडियन रेलवे पर गर्व है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 06 Aug 2026 07:25 AM (IST)
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Sonam Wangchuk Vande Bharat: हाल ही में जाने-माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन की खूब तारीफ की. उन्होंने दिल्ली-श्रीनगर वंदे भारत के सफर को "बहुत सुंदर अनुभव" बताया और कहा कि उन्हें इंडियन रेलवे पर गर्व है.

पहली बार किया इस ट्रेन में सफर

वांगचुक ने X पर एक वीडियो डाला और उस वीडियो में यह बताया कि वो हमेशा से चिनाब नदी पर बना मशहूर पुल को देखना चाहते थे. इसके साथ ही उन्होने ये भी बताया कि यह उनका इस ट्रेन में पहला सफर था. यह ट्रेन तभी शुरू हो पाई जब उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन का काम पूरा हुआ.

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चिनाब पुल देखकर हुए खुश

वांगचुक के मुताबिक, इस पूरे ही सफर का सबसे अच्छा पल था चिनाब पुल को पार करना. और उसे देखना. यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है. गहरी घाटियों और पहाड़ों को देखते हुए उन्होंने इसे "बहुत सुंदर अनुभव" बताया. उन्होंने कहा कि देश को ऐसे काम पर गर्व होना चाहिए. अपनी पोस्ट में उन्होंने यह भी लिखा, "मुझे इंडियन रेलवे पर गर्व है.

ट्रेन में हैं ये खास चीजें

यह ट्रेन अब बहुत से लोगों के लिए एक सपने जैसा सफर बन गई है. कश्मीर वंदे भारत ट्रेन कई बातों की वजह से खास है. इसे कश्मीर की तेज ठंड को देखते हुए बनाया गया है, इसके साथ ही इसमें अच्छा हीटिंग सिस्टम भी लगा है. इस वजह से यह ट्रेन बहुत ठंड में भी आराम से चल सकती है, जिससे कश्मीर को पूरे साल ट्रेन की सुविधा मिलती रहती है.

रास्ते में दिखते हैं सुंदर नजारे

इस रास्ते पर सफर करने वाले लोगों को कई सुंदर नजारे दिखते हैं, इसके साथ ही सफर करने में भी मजे आते हैं क्योंकि यह ट्रेन उत्तर भारत के सबसे अच्छे पहाड़ी इलाकों से गुजरती है. रास्ते में ऊंचे पुल, गहरी घाटियां और सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ दिखते हैं. आपको बता दें कि इस ट्रेन की बड़ी खिड़कियां इस सफर को और भी अच्छा बना देती हैं.

घूमने वालों को भी होगा फायदा

इस ट्रेन से जम्मू-कश्मीर में घूमने आने वालों को भी फायदा होगा. इससे श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों तक जाना पहले से आसान हो जाएगा. इसके अलावा कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वालों को भी इस अच्छी ट्रेन सुविधा का सीधा फायदा मिलेगा.

वांगचुक की यह तारीफ बताती है कि दिल्ली-श्रीनगर वंदे भारत आज भारत के सबसे मशहूर और सबसे सुंदर ट्रेन सफर में से एक बन चुकी है.

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Published at : 06 Aug 2026 07:25 AM (IST)
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