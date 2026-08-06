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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो

Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल अस्पताल के दरवाजे पर बाइक लेकर खड़ा है और पीछे बैठी महिला ने एक बच्चे को बाइक पर ही जन्म दे दिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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मां बनना हर लड़की का सपना होता है. जब बच्चा पैदा होता है तब वो पहला आखिरी वक्त होता है जब बच्चे के रोने पर मां हंसती है. लेकिन बच्चा पैदा करना हर महिला के लिए एक जैसा नहीं होता. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला लेबर पैन लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने बाइक पर ही बच्चे को जन्म दे दिया. ये हैरान करने वाला लेकिन प्यारा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि मां और बच्चे को भगवान सलामत रखे.

महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल अस्पताल के दरवाजे पर बाइक लेकर खड़ा है और पीछे बैठी महिला ने एक बच्चे को बाइक पर ही जन्म दे दिया है. तीन से चार नर्सें बाइक के पास खड़ी नवजात को पकड़े हुए है और महिला का पति महिला को गोद में उठाए हुए है. ये हैरान कर देने वाला मामला भारत के बाहर का बताया जा रहा है, जहां ये महिला लेबर पैन के साथ अस्पताल पहुंची थी लेकिन अस्पताल में दाखिल होने से पहले ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया. वीडियो में बच्चे को रोते हुए देखा जा सकता है.

दोनों को सुरक्षित अस्पताल में कराया भर्ती

इन सब के बाद महिला को गोद में उठाकर सुरक्षित अस्पताल में ले जाकर एडमिट कराया गया जैसा कि वीडियो के अगले हिस्से में दिखाई दे रहा है. इस तरह का ये पहला मामला नहीं है जहां इस तरह से किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है. ये प्यारा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने मां और बच्चे दोनों के लिए की दुआएं

वीडियो को @surabhi_tiwari_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हों. एक और यूजर ने लिखा...ये बच्चा बड़ा होकर बाइकर ही बनेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मां अपने बच्चे के लिए कहां कहां से गुजर जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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