यूपी में सुबह से बारिश, हरियाणा से दिल्ली तक IMD की चेतावनी, आज देश का मौसम कैसा?

उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में आज (6 अगस्त) को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यूपी की बात करें तो पूर्वी यूपी के कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना जताई है.

इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के आसार हैं. उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में आज बारिश के आसार हैं. बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बरसात होगी. इसके अलावा, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

गुजरात से केरल तक बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा गुजरात में भी बारिश होने वाली है. 6 अगस्त को कोंकण और गोवा में बहुत भारी बारिश होगी. इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में भी आज बारिश के आसार हैं. तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है.

राजस्थान में बारिश का नया दौर

राजस्थान के कई हिस्सों में गुरुवार से मानसूनी बारिश का दौर तेज होने वाला है. IMD के मुताबिक 6-7 अगस्त से पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक नया परिसंचरण तंत्र बनने से मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी 7-9 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. राजस्थान में बुधवार सुबह तक बीते 24 घंटे में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली.

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