'हमने दी थी चेतावनी...', हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगबबूला बांग्लादेश, भारत पर भड़का

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की नई दिल्ली से हुई वर्चुअल प्रेस कान्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है. ढाका ने दावा किया कि उसने इस कार्यक्रम के संभावित असर को लेकर पहले ही भारत सरकार को आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद इसे आयोजित होने दिया गया. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों के लिए नुकसानदायक बताया और कहा कि इस घटना से वहां की जनता की भावनाएं भी आहत हुई हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश ने जताई कड़ी आपत्ति

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 5 अगस्त 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वह इस बात से बेहद नाराज है कि फरार और दोषी करार दी जा चुकी शेख हसीना को नई दिल्ली से मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की अनुमति दी गई.

मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इस दौरान शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेश और वहां की जनता के खिलाफ तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं.