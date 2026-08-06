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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हमने दी थी चेतावनी...', हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगबबूला बांग्लादेश, भारत पर भड़का

'हमने दी थी चेतावनी...', हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगबबूला बांग्लादेश, भारत पर भड़का

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की नई दिल्ली से हुई वर्चुअल प्रेस कान्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है. ढाका ने दावा किया कि उसने पहले ही भारत सरकार को आगाह किया था।

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की नई दिल्ली से हुई वर्चुअल प्रेस कान्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है. ढाका ने दावा किया कि उसने इस कार्यक्रम के संभावित असर को लेकर पहले ही भारत सरकार को आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद इसे आयोजित होने दिया गया. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों के लिए नुकसानदायक बताया और कहा कि इस घटना से वहां की जनता की भावनाएं भी आहत हुई हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश ने जताई कड़ी आपत्ति

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 5 अगस्त 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वह इस बात से बेहद नाराज है कि फरार और दोषी करार दी जा चुकी शेख हसीना को नई दिल्ली से मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की अनुमति दी गई.

मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इस दौरान शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेश और वहां की जनता के खिलाफ तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina Breaking News Abp News INDIA BANGLADESH
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