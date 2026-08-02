रणवीर शाह और उनके बेटे प्रसन शाह ने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न डिजाइन के साथ जोड़ने का काम किया. डिजाइनर अब पुराने रंग और चेक्स पैटर्न को बनाए रखते हुए ऑर्गेनिक धागे, नेचुरल रंग और पर्यावरण के अनुकूल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं. रणवीर शाह का कहना है कि उनका मकसद किसी ट्रेंड का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि इस कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है. वे फ्यूचर में परिवारों के लिए अलग-अलग पहचान वाले मद्रास चेक्स तैयार करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं, जैसे स्कॉटलैंड में अलग-अलग परिवारों के टार्टन पैटर्न होते हैं.