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Madras Checks Fashion Trend: फैशन की दुनिया में फिर लौटे मद्रास चेक्स, जानें क्या है नया?
Madras Checks Fashion Trend: कभी यह कपड़ा दक्षिण भारत में रोजमर्रा की पहनावे का हिस्सा माना जाता था, तो एक समय अमेरिकी और यूरोपीय फैशन इंडस्ट्री में भी इसकी अलग पहचान बन गई थी.
लोगों की अलमारी से लेकर इंटरनेशनल फैशन शो तक, मद्रास चेक्स का सफर बेहद दिलचस्प रहा है. कभी यह कपड़ा दक्षिण भारत में रोजमर्रा के पहनावे का हिस्सा माना जाता था तो एक समय अमेरिकी और यूरोपीय फैशन इंडस्ट्री में भी इसकी अलग पहचान बन गई. बाद में इसकी पॉपुलैरिटी कुछ कम जरूर हुई, लेकिन अब एक बार फिर यह फैशन की दुनिया में तेजी से वापसी कर रहा है. इस बार डिजाइनर सिर्फ पुराने स्टाइल को दोहरा नहीं रहे, बल्कि पारंपरिक बुनाई को नए डिजाइन और मॉडर्न फैशन के साथ जोड़ रहे हैं. यही वजह है कि मद्रास चेक्स फिर से चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले यह कब ट्रेंड में था, अब इसकी वापसी कैसे हुई और इस बार इसमें नया क्या देखने को मिल रहा है.
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Published at : 02 Aug 2026 09:20 AM (IST)
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