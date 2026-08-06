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रिलेशनशिप में करीब आना कब जरूरी, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान?

रिलेशनशिप में करीब आना एक बड़ा फैसला होता है. जानते हैं कि किस समय यह फैसला लेना है. इससे क्या फायदे हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 06 Aug 2026 07:11 AM (IST)
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Relationship Tips: रिलेशनशिप में दो लोगों का एक-दूसरे के करीब आना एक बड़ा फैसला होता है. यह फैसला कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए. कई बार लोग प्यार में आकर बिना सोचे-समझे फैसला कर लेते हैं. बाद में उन्हें पछतावा भी हो सकता है. इसलिए पहले एक-दूसरे को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है.

कब लेना चाहिए यह फैसला?

अगर आप दोनों एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक-दूसरे की इज्जत करते हैं और लंबे समय तक साथ रहने का सोच रहे हैं, तभी इस बारे में फैसला लेना चाहिए. किसी के कहने, दबाव डालने या रिश्ता बचाने के लिए कभी भी करीब नहीं आना चाहिए. अगर दोनों में से कोई एक तैयार नहीं है, तो उसकी बात का सम्मान करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Having Pizza During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में पिज्जा खा सकते हैं या नहीं, क्या कहते हैं डॉक्टर?

क्या हो सकते हैं फायदे?

अगर दोनों अपनी मर्जी से और पूरी समझ के साथ यह फैसला लेते हैं, तो इससे रिश्ता और मजबूत हो सकता है. दोनों एक-दूसरे के और करीब आ सकते हैं. भरोसा बढ़ सकता है और एक-दूसरे को समझने में भी मदद मिल सकती है. लेकिन यह तभी अच्छा होता है, जब दोनों इस फैसले से खुश हों और किसी तरह का दबाव न हो.

क्या हो सकते हैं नुकसान?

अगर बिना सोचे-समझे या किसी के दबाव में आकर यह फैसला लिया जाए, तो बाद में परेशानी हो सकती है. रिश्ता खराब हो सकता है. मन में दुख, गुस्सा या पछतावा भी आ सकता है. कई बार लोग इस वजह से तनाव में भी चले जाते हैं. अगर सुरक्षित तरीके का ध्यान न रखा जाए, तो अनचाही प्रेग्नेंसी और कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

रिलेशनशिप में सबसे जरूरी चीज भरोसा और इज्जत है. अगर आपका साथी बार-बार दबाव डाल रहा है, तो यह सही बात नहीं है. प्यार का मतलब किसी पर जोर डालना नहीं होता. अगर आप तैयार नहीं हैं, तो साफ मना करना आपका पूरा हक है. सही फैसला वही होता है, जो दोनों की मर्जी से लिया जाए.

बात करना भी है जरूरी

ऐसे किसी भी फैसले से पहले खुलकर बात करना बहुत जरूरी है. दोनों को अपनी बात साफ-साफ कहनी चाहिए. अगर किसी बात को लेकर डर या उलझन है, तो पहले उसे दूर करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी की वजह बन सकता है.

दबाव में नहीं लेना चाहिए फैसला

रिलेशनशिप में करीब आना गलत नहीं है, लेकिन यह फैसला सही समय पर और पूरी समझ के साथ होना चाहिए. इसमें दोनों की मर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है. किसी के दबाव में आकर या सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए ऐसा फैसला कभी नहीं लेना चाहिए. अगर भरोसा, इज्जत और खुलकर बात करने की आदत होगी, तो रिश्ता भी अच्छा रहेगा और बाद में किसी तरह का पछतावा भी नहीं होगा.

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Published at : 06 Aug 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Healthy Relationship Relationship Tips Couple Relationship
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