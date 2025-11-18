जूली बताती हैं कि मौत के करीब 24 घंटे पहले शरीर कुछ संकेत देने लगता है. एक आवाज अक्सर सुनाई देती है, जिसे डेथ रैटल कहा जाता है. यह तब होता है जब मरीज निगलने की ताकत खो देता है और गले में लार व बलगम जमने लगता है. यह आवाज परिवारवालों को बेचैन कर सकती है, लेकिन मरीज को इसका दर्द नहीं होता.