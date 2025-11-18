एक्सप्लोरर
24 hours before Death: मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
Signs before Death: अगर जिंदगी में कोई बात सबसे ज्यादा सच है, वह है कि इंसान को एक दिन जरूर मरना है. चलिए आपको बताते हैं कि मौत से पहले शरीर क्या लक्षण दिखाने लगता है.
पैलिएटिव केयर में काम करने वाली नर्सें अक्सर लोगों को मौत से जुड़े डर से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं. अमेरिका की हॉस्पिस नर्स जूली मैकफैडन भी इसी काम में कई सालों से जुड़ी हैं. उन्होंने अपने अनुभवों पर एक किताब भी लिखी है ताकि लोग इस सफर को थोड़ा सहज महसूस कर सकें.
Published at : 18 Nov 2025 09:55 AM (IST)
