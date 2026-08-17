स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडStale Tea Poison:कितनी देर पहले बनी चाय पीनी चाहिए, कब बन जाती है जहर?

Stale Tea Poison:कितनी देर पहले बनी चाय पीनी चाहिए, कब बन जाती है जहर?

Stale Tea Poison:3से 4 घंटे से ज्यादा देर तक रखी चाय, खासतौर पर दूध वाली चाय, दोबारा गर्म करके पीना बैक्टीरिया पनपने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ा सकता है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 17 Aug 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

Stale Tea Poison: सुबह जल्दबाजी में एक साथ दो-तीन कप चाय बनाकर रख देना, फिर घंटों बाद उसे दोबारा गर्म करके पी लेना, यह आदत ज्यादातर चाय के शौकीनों में बेहद आम है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आदत सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है? आइए जानते हैं.

कुछ घंटे बाद ही शुरू हो जाता है असली खतरा

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर चाय बनाकर 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही रख दी जाए और उसके बाद पी जाए, तो यह शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है. वजह यह है कि इतनी देर तक रखी चाय में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो शरीर में जाकर जहर जैसा असर दिखा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Health Self Check: क्या आप हेल्दी हैं? 15 अगस्त पर खुद करें ये 15 टेस्ट

किस चाय में खतरा है सबसे ज्यादा?

खासतौर पर दूध और चीनी वाली चाय को दोबारा गर्म करना ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है. दूध में मौजूद पोषक तत्व बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए एकदम अनुकूल माहौल तैयार कर देते हैं, यही वजह है कि लंबे समय तक रखी दूध वाली चाय फूड पॉइजनिंग की सबसे बड़ी वजह बन सकती है.

क्या करने से खत्म हो जाते हैं फायदेमंद गुण?

सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, ग्रीन टी, हर्बल टी या फ्रूटी टी को बार बार गर्म करने से उसके ज्यादातर फायदेमंद गुण भी खत्म हो जाते हैं. यूं समझे जिस सेहत के फायदे के लिए यह चाय पी जाती है, दोबारा गर्म करने पर वही फायदा काफी हद तक बेअसर हो जाता है.

सेहत ज्यादा जरूरी

बहुत से लोग बची हुई चाय को फेंकने के बजाय दोबारा गर्म करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि इससे दूध, चायपत्ती, चीनी और अदरक जैसी चीजों की बर्बादी बच जाती है. लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि यह छोटी सी बचत सेहत से समझौता करने लायक बिल्कुल नहीं है, खासकर जब बात फूड पॉइजनिंग जैसे गंभीर खतरे की हो.

क्या है सुरक्षित तरीका?

सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि चाय हमेशा उतनी ही बनाई जाए, जितनी उसी वक्त पी जानी हो. अगर फिर भी चाय ज्यादा बन जाए, तो उसे 1से 2 घंटे के भीतर ही खत्म कर लेना बेहतर रहता है. इससे ज्यादा देर रखी चाय को दोबारा गर्म करके पीने से बचना ही समझदारी है.

ये है बड़ा फायदा

चाय के शौकीनों के लिए यह आदत बदलना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन सेहत को ध्यान में रखते हुए ताजा चाय बनाना और तय समय के भीतर ही पी लेना, यही सबसे समझदारी भरा और सुरक्षित तरीका माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह

About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Reheated Tea Harmful Stale Tea Poison Milk Tea Reheating
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Stale Tea Poison:कितनी देर पहले बनी चाय पीनी चाहिए, कब बन जाती है जहर?
कितनी देर पहले बनी चाय पीनी चाहिए, कब बन जाती है जहर?
फूड
Dhaba Style Chole: ढाबे जैसे छोले घर पर नहीं बनते, ये स्टेप मिस तो नहीं करते आप?
ढाबे जैसे छोले घर पर नहीं बनते, ये स्टेप मिस तो नहीं करते आप?
फूड
How To Make Makhana Crispy Again: मखाने की सीलन होगी 5 मिनट में गायब! जानें कुरकुरा बनाने का तरीका
मखाने की सीलन होगी 5 मिनट में गायब! जानें कुरकुरा बनाने का तरीका
फूड
Moringa Paratha: घर में कैसे बनाएं मोरिंगा का परांठा? आपको कर देगा तंदुरुस्त
घर में कैसे बनाएं मोरिंगा का परांठा? आपको कर देगा तंदुरुस्त
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, वापस मिली 12 करोड़ की कुर्क संपत्ति
सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, वापस मिली 12 करोड़ की कुर्क संपत्ति
विश्व
ईरान पर नॉर्थ कोरिया की 'नो', ट्रंप ने साउथ के साथ कर दिया ये काम
ईरान पर नॉर्थ कोरिया की 'नो', ट्रंप ने साउथ के साथ कर दिया ये काम
क्रिकेट
IND vs SL: तीसरे दिन के मौसम पर ताजा अपडेट, जानें बारिश होगी या नहीं
तीसरे दिन के मौसम पर ताजा अपडेट, जानें बारिश होगी या नहीं
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
ट्रेंडिंग
Video: पहली तीज पर पत्नी का डांस वायरल, लोगों ने लुटाया प्यार
पहली तीज पर पत्नी का डांस वायरल, लोगों ने लुटाया प्यार
शिक्षा
NIOT Recruitment 2026 : 10वीं पास और ITI वालों को मिल रही नौकरी, NIOT में निकली ग्रेड-ए की भर्ती
10वीं पास और ITI वालों को मिल रही नौकरी, NIOT में निकली ग्रेड-ए की भर्ती
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget