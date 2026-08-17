कितनी देर पहले बनी चाय पीनी चाहिए, कब बन जाती है जहर?

Stale Tea Poison: सुबह जल्दबाजी में एक साथ दो-तीन कप चाय बनाकर रख देना, फिर घंटों बाद उसे दोबारा गर्म करके पी लेना, यह आदत ज्यादातर चाय के शौकीनों में बेहद आम है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आदत सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है? आइए जानते हैं.

कुछ घंटे बाद ही शुरू हो जाता है असली खतरा

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर चाय बनाकर 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही रख दी जाए और उसके बाद पी जाए, तो यह शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है. वजह यह है कि इतनी देर तक रखी चाय में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो शरीर में जाकर जहर जैसा असर दिखा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Health Self Check: क्या आप हेल्दी हैं? 15 अगस्त पर खुद करें ये 15 टेस्ट

किस चाय में खतरा है सबसे ज्यादा?

खासतौर पर दूध और चीनी वाली चाय को दोबारा गर्म करना ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है. दूध में मौजूद पोषक तत्व बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए एकदम अनुकूल माहौल तैयार कर देते हैं, यही वजह है कि लंबे समय तक रखी दूध वाली चाय फूड पॉइजनिंग की सबसे बड़ी वजह बन सकती है.

क्या करने से खत्म हो जाते हैं फायदेमंद गुण?

सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, ग्रीन टी, हर्बल टी या फ्रूटी टी को बार बार गर्म करने से उसके ज्यादातर फायदेमंद गुण भी खत्म हो जाते हैं. यूं समझे जिस सेहत के फायदे के लिए यह चाय पी जाती है, दोबारा गर्म करने पर वही फायदा काफी हद तक बेअसर हो जाता है.

सेहत ज्यादा जरूरी

बहुत से लोग बची हुई चाय को फेंकने के बजाय दोबारा गर्म करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि इससे दूध, चायपत्ती, चीनी और अदरक जैसी चीजों की बर्बादी बच जाती है. लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि यह छोटी सी बचत सेहत से समझौता करने लायक बिल्कुल नहीं है, खासकर जब बात फूड पॉइजनिंग जैसे गंभीर खतरे की हो.

क्या है सुरक्षित तरीका?

सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि चाय हमेशा उतनी ही बनाई जाए, जितनी उसी वक्त पी जानी हो. अगर फिर भी चाय ज्यादा बन जाए, तो उसे 1से 2 घंटे के भीतर ही खत्म कर लेना बेहतर रहता है. इससे ज्यादा देर रखी चाय को दोबारा गर्म करके पीने से बचना ही समझदारी है.

ये है बड़ा फायदा

चाय के शौकीनों के लिए यह आदत बदलना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन सेहत को ध्यान में रखते हुए ताजा चाय बनाना और तय समय के भीतर ही पी लेना, यही सबसे समझदारी भरा और सुरक्षित तरीका माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह