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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थIssue of Make Up Weekend Sleep: वीकेंड में नींद पूरी कर लेंगे... ये सोचते हैं तो हो जाएं सावधान!

Issue of Make Up Weekend Sleep: वीकेंड में नींद पूरी कर लेंगे... ये सोचते हैं तो हो जाएं सावधान!

Issue Of Make Up Weekend Sleep:पूरे हफ्ते कम सोकर वीकेंड में ज्यादा सोना नींद की कमी का स्थायी समाधान नहीं है. डॉक्टर के मुताबिक, समय पर नींद पूरा करना बेहतर स्लीप रुटीन के लिए जरूरी माना जाता है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 17 Aug 2026 08:17 AM (IST)
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Issue Of Make Up Weekend Sleep: सोमवार से शुक्रवार तक देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठना, फिर शनिवार रविवार को ज्यादा देर तक सोकर नींद पूरी करने की कोशिश करना आजकल काफी आम आदत है. कई लोगों को लगता है कि पूरे हफ्ते की कम नींद की भरपाई वीकेंड में कुछ घंटे ज्यादा सोकर की जा सकती है. लेकिन नींद को लेकर हुई रिसर्च बताती है कि सिर्फ वीकेंड पर ज्यादा सोना नियमित और पर्याप्त नींद का बेहतर ऑप्शन नहीं माना जा सकता है .

कम नींद बनाती है स्लीप देब्ट 

जब किसी व्यक्ति को लगातार अपनी जरूरत से कम नींद मिलती है, तो शरीर में नींद की कमी जमा होती जाती है. इसे आम तौर पर स्लीप देब्ट कहा जाता है. वीकेंड में ज्यादा सोने से थकान और नींद की कमी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पूरे सप्ताह की खराब नींद की आदत खत्म नहीं हो जाती. एक रेवेव में पाया गया कि वीकेंड में ज्यादा सोना थकान और मूड जैसी कुछ चीजों में थोड़े समय के लिए मदद कर सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक नींद की कमी की भरपाई करने की बेहतर तरीका नहीं माना जाना चाहिए.

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बहुत देर तक सोना भी सही तरीका नहीं

वीकेंड में सामान्य समय से ज्यादा देर तक सोने से सोने और जागने का समय बदल सकता है. इससे शरीर की नियमित स्लीप रूटीन पर असर हो सकती है. यही वजह है कि सिर्फ शनिवार और रविवार को लंबी नींद लेने के बजाय पूरे सप्ताह सोने का समय नियमित रखना ज्यादा जरूरी माना जाता है. हालांकि यहां एक जरूरी बात यह है, कि रिसर्च में वीकेंड में नींद पूरी कर को लेकर सभी नतीजे एक जैसे नहीं हैं. 2024 में पखुलासा हुआ कि एक बड़े अध्ययन में 73,513 लोगों के आंकड़ों का अनैलिसिस किया गया और वीकेंड में नींद पूरी करना का मौत या दिल के बीमारी के जोखिम से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं मिला.

किनके लिए नींद और भी जरूरी?

नींद की जरूरत उम्र के हिसाब से अलग होती है. डॉक्टर्स के अनुसार, 13 से 18 साल के किशोरों को नियमित रूप से 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए. पर्याप्त नींद ध्यान, सीखने, याददाश्त और दिन के समय अलर्ट्नेस के लिए जरूरी है.

नींद का समय रखें लगभग एक जैसा

अगर पूरे सप्ताह सोने और उठने का समय लगभग एक जैसा रखा जाए तो शरीर को सही नींद मिलती है. वीकेंड में थोड़ी ज्यादा नींद जरूरत के मुताबिक ली जा सकती है, लेकिन उसे पूरे सप्ताह की कम नींद की भरपाई का तरीका नहीं बनाना चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 17 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Healthy Sleep Weekend Sleep Sleep Debt
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