बुधवार को भगवान गणेश के साथ मां दुर्गा की उपासना भी शुभ मानी जाती है. बुध दोष से मुक्ति के लिए ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’ मंत्र का 108 बार जाप करें. साथ ही ‘ॐ गं गणपतये नमः’ या ‘श्री गणेशाय नमः’ का नियमित जाप जीवन की बाधाओं को दूर करता है.