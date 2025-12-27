हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShastra Rules: भगवान को नहीं चाहिए ये चीजें, शास्त्रों में है साफ लिखा है, फिर भी लोग करते हैं गलती

Shastra Rules: भक्ति में नियमों का पालन के साथ ही मन की शुद्धता, श्रद्धा और निष्ठा भी महत्व रखती है. शास्त्रों में निषिद्ध चीजें अर्पित करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Dec 2025 05:24 PM (IST)
पूजा पाठ

1/6
पूजा-पाठ के दौरान कई बार लोग शास्त्रों में निषिद्ध चीजें भी अर्पित कर देते हैं, जिससे पूजा अधूरी या अशुभ मानी जाती है. धार्मिक विद्वानों के अनुसार, भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं हमेशा पवित्र, साफ-सुथरी और सात्त्विक होनी चाहिए. शास्त्रों में वर्जित चीजें चढ़ाना दोष और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है.
2/6
शास्त्रों में स्पष्ट है कि, भगवान भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं. शुद्ध मन और पवित्रता से अर्पित की गई साधारण वस्तुएं भी उन्हें प्रिय होती हैं. इसलिए पूजा करते समय अपने भाव और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें.
Published at : 27 Dec 2025 05:24 PM (IST)
Religious Beliefs Puja-Path Puja Tips Hindu Shastra Shastra Rules

