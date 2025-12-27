पूजा-पाठ के दौरान कई बार लोग शास्त्रों में निषिद्ध चीजें भी अर्पित कर देते हैं, जिससे पूजा अधूरी या अशुभ मानी जाती है. धार्मिक विद्वानों के अनुसार, भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं हमेशा पवित्र, साफ-सुथरी और सात्त्विक होनी चाहिए. शास्त्रों में वर्जित चीजें चढ़ाना दोष और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है.