एक्सप्लोरर
नए साल 2026 पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले जान लें ये 6 जरूरी नियम! यात्रा होगी आसान
Khatu Shyam Advisory New Year 2026: खाटू श्याम में नए साल के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ की संभावना जताते हुए मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. नए साल पर खाटू श्याम जाने से पहले जान ले नियम?
खाटू श्याम एडवाइजरी नया साल 2026
1/6
2/6
Published at : 29 Dec 2025 02:20 PM (IST)
धर्म
6 Photos
नए साल 2026 पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले जान लें ये 6 जरूरी नियम! यात्रा होगी आसान
धर्म
10 Photos
दुनिया की 10 अजीबोगरीब परंपराएं: दालचीनी होली से लेकर मुर्दों का जुलूस तक! देखें फोटो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion