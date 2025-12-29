नए साल 2026 पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले जान लें ये 6 जरूरी नियम! यात्रा होगी आसान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मनए साल 2026 पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले जान लें ये 6 जरूरी नियम! यात्रा होगी आसान

Khatu Shyam Advisory New Year 2026: खाटू श्याम में नए साल के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ की संभावना जताते हुए मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. नए साल पर खाटू श्याम जाने से पहले जान ले नियम?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Dec 2025 02:20 PM (IST)
नव वर्ष 2026 आने में अब कुछ पल का इतंजार है. ऐसे में नए साल की शुरुआत में ज्यादातर लोग धार्मिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं. अगर आप नए साल पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो 6 बातों को जरूर जान लीजिए.
नए साल 2026 को लेकर खाटू श्याम प्रशासन ने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. लिहाजा नव वर्ष के साथ एकादशी और वैकेशन होने के कारण रिंगस स्थित खाटू श्याम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी.
Published at : 29 Dec 2025 02:20 PM (IST)
