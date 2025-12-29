सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान

खाली पेट चाय पीने से सबसे पहले पेट पर असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं. जब पेट खाली होता है, तो यह एसिड सीधे पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है. इससे गैस, जलन, सीने में जलन और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.