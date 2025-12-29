हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान

सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान

खाली पेट चाय पीने से पेट, पाचन और पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन सुबह के समय शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं.

29 Dec 2025 08:03 AM (IST)
खाली पेट चाय पीने से पेट, पाचन और पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन सुबह के समय शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं.

भारत में ज्यादातर लोगों की सुबह चाय से ही शुरू होती है. आंख खुलते ही सबसे पहले चाय की तलब लगती है और बिना कुछ खाए-पिए लोग चाय पी लेते हैं. लेकिन यह आदत आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. खाली पेट चाय पीने से पेट, पाचन और पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन सुबह के समय शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं.अगर चाय सही समय और सही तरीके से पी जाए तो यह नुकसान नहीं करती, बल्कि ताजगी भी देती है.

1/6
खाली पेट चाय पीने से सबसे पहले पेट पर असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं. जब पेट खाली होता है, तो यह एसिड सीधे पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है. इससे गैस, जलन, सीने में जलन और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.
खाली पेट चाय पीने से सबसे पहले पेट पर असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं. जब पेट खाली होता है, तो यह एसिड सीधे पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है. इससे गैस, जलन, सीने में जलन और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है.
2/6
सुबह खाली पेट चाय पीने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है. इसका असर पूरे दिन देखने को मिलता है. खाना ठीक से नहीं पचता, पेट भारी लगता है और कई बार कब्ज या अपच की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक यह आदत पाचन तंत्र को कमजोर बना सकती है.
सुबह खाली पेट चाय पीने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है. इसका असर पूरे दिन देखने को मिलता है. खाना ठीक से नहीं पचता, पेट भारी लगता है और कई बार कब्ज या अपच की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक यह आदत पाचन तंत्र को कमजोर बना सकती है.
29 Dec 2025 08:03 AM (IST)
हेल्थ फोटो गैलरी

