एक्सप्लोरर
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
खाली पेट चाय पीने से पेट, पाचन और पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन सुबह के समय शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं.
भारत में ज्यादातर लोगों की सुबह चाय से ही शुरू होती है. आंख खुलते ही सबसे पहले चाय की तलब लगती है और बिना कुछ खाए-पिए लोग चाय पी लेते हैं. लेकिन यह आदत आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. खाली पेट चाय पीने से पेट, पाचन और पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन सुबह के समय शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं.अगर चाय सही समय और सही तरीके से पी जाए तो यह नुकसान नहीं करती, बल्कि ताजगी भी देती है.
1/6
2/6
Published at : 29 Dec 2025 08:03 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
हेल्थ
5 Photos
बालों को झड़ने से है रोकना तो प्लेट से करें शुरुआत, रोज ये 5 फूड्स खाने से बाल होंगे मजबूत
हेल्थ
6 Photos
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
हेल्थ
5 Photos
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
इंडिया
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion