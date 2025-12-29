हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना आराम देता है, लेकिन इससे त्वचा की नमी खत्म हो सकती है और सोरायसिस व एक्जिमा का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टरों से जानिए सर्दियों में नहाने का सही तरीका.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Dec 2025 10:04 AM (IST)
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना आराम देता है, लेकिन इससे त्वचा की नमी खत्म हो सकती है और सोरायसिस व एक्जिमा का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टरों से जानिए सर्दियों में नहाने का सही तरीका.

सर्दियों का मौसम आते ही सभी लोग गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, जो ठंड में हमारे शरीर को आराम और सुकून देता है, लेकिन गर्म पानी से नहाने से कई तरह की त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी रहता है.

1/7
डॉक्टर्स के अनुसार, सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी से नहाने से चर्म रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसमें सोरायसिस और एक्जिमा जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं.
डॉक्टर्स के अनुसार, सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी से नहाने से चर्म रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसमें सोरायसिस और एक्जिमा जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं.
2/7
डर्मटोलॉजिस्ट्स के अनुसार, ज्यादा गर्म पानी से नहाने से शरीर और त्वचा पर काफी हानिकारक असर पड़ सकता है. यह त्वचा की प्राकृतिक नमी को खत्म कर देता है, जिससे स्किन से जुड़ी बीमारियां पनपने लगती हैं. डॉक्टरों ने सर्दियों में स्किन मरीजों के लिए नहाने के सही तरीके बताए हैं.
डर्मटोलॉजिस्ट्स के अनुसार, ज्यादा गर्म पानी से नहाने से शरीर और त्वचा पर काफी हानिकारक असर पड़ सकता है. यह त्वचा की प्राकृतिक नमी को खत्म कर देता है, जिससे स्किन से जुड़ी बीमारियां पनपने लगती हैं. डॉक्टरों ने सर्दियों में स्किन मरीजों के लिए नहाने के सही तरीके बताए हैं.
Published at : 29 Dec 2025 10:04 AM (IST)
Tags :
Winter Skin Care Hot Water Bath Hot Water Skin Damage Eczema In Winter

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
डॉक्टर नहीं मिले तो चप्पल से शुरू हुआ इलाज! Saharsa अस्पताल में हंगामा
Madhya Pradesh: नशे में धुत पुलिसकर्मी का तांडव! घर में घुसाया ट्रक..फिर किया डांस | Harda |Breaking
Weather Alert: UP में ठंड का कहर! भयंकर कोहरे के बीच किए स्कूल बंद | CM Yogi | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: 'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
ट्रेंडिंग
Video: थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget