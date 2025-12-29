एक्सप्लोरर
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना आराम देता है, लेकिन इससे त्वचा की नमी खत्म हो सकती है और सोरायसिस व एक्जिमा का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टरों से जानिए सर्दियों में नहाने का सही तरीका.
सर्दियों का मौसम आते ही सभी लोग गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, जो ठंड में हमारे शरीर को आराम और सुकून देता है, लेकिन गर्म पानी से नहाने से कई तरह की त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी रहता है.
1/7
2/7
Published at : 29 Dec 2025 10:04 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
वजन कम करने में मददगार होता है एप्पल साइडर विनेगर, जानें इसे पीने का सही तरीका और फायदे
हेल्थ
6 Photos
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
हेल्थ
5 Photos
बालों को झड़ने से है रोकना तो प्लेट से करें शुरुआत, रोज ये 5 फूड्स खाने से बाल होंगे मजबूत
हेल्थ
6 Photos
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion