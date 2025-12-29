सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका

डर्मटोलॉजिस्ट्स के अनुसार, ज्यादा गर्म पानी से नहाने से शरीर और त्वचा पर काफी हानिकारक असर पड़ सकता है. यह त्वचा की प्राकृतिक नमी को खत्म कर देता है, जिससे स्किन से जुड़ी बीमारियां पनपने लगती हैं. डॉक्टरों ने सर्दियों में स्किन मरीजों के लिए नहाने के सही तरीके बताए हैं.