एप्पल साइडर विनेगर (ACV) हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. यह शरीर में जमा चर्बी को कम करने में मदद करता है. इसका सेवन करने से बेवजह लगने वाली भूख कम होती है, जो हेल्थ और पाचन के लिए असरदार होता है.