लड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए? जानें शास्त्रीय मान्यता!
Kala Dhaga: बहुत सी लड़कियां पैरों में काला धागा बांधती हैं, तो आइए जानें लड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए, इसे बांधने के सही नियम, और पैर में काला धागा बांधने के क्या हैं फायदे.
काला धागा
ऐस्ट्रो
9 Photos
दक्षिण भारत के 9 अद्भुत मंदिर, जहां रहस्य, वास्तुकला और आस्था मिलकर चौंका देते हैं!
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 29 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
8 Photos
Vastu Tips For Office: कॉर्पोरेट लाइफ में सफलता और समृद्धि के लिए वास्तु से जुड़े 8 असरदार उपाय!
ऐस्ट्रो
10 Photos
दुनिया की 10 अजीबोगरीब परंपराएं: दालचीनी होली से लेकर मुर्दों का जुलूस तक! देखें फोटो
ऐस्ट्रो
6 Photos
शनि का मीन राशि में गोचर: 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की!
ऐस्ट्रो
5 Photos
2026 में पति की किस्मत बदलेंगी इन 3 राशियों की महिलाएं, हर सिचुएशन मिलेगा वाइफ का साथ!
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
नस्लीय हमले में त्रिपुरा के युवक की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार; जांच रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
