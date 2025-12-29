हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोलड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए? जानें शास्त्रीय मान्यता!

लड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए? जानें शास्त्रीय मान्यता!

Kala Dhaga: बहुत सी लड़कियां पैरों में काला धागा बांधती हैं, तो आइए जानें लड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए, इसे बांधने के सही नियम, और पैर में काला धागा बांधने के क्या हैं फायदे.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 29 Dec 2025 12:19 PM (IST)
Kala Dhaga: बहुत सी लड़कियां पैरों में काला धागा बांधती हैं, तो आइए जानें लड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए, इसे बांधने के सही नियम, और पैर में काला धागा बांधने के क्या हैं फायदे.

काला धागा

1/6
बहुत सारी लड़कियां पैर में काला धागा बांधती हैं. इसे आज के मॉडर्न जमाने में फैशन के तौर पर भी देखा जाता है, परन्तु यह फैशन कम ज्योतिष विज्ञान से इसका खास कनेक्शन होता है. तो आइए जानें लड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए, इसे बांधने के सही नियम, और पैर में काला धागा बांधने के क्या हैं फायदे.
बहुत सारी लड़कियां पैर में काला धागा बांधती हैं. इसे आज के मॉडर्न जमाने में फैशन के तौर पर भी देखा जाता है, परन्तु यह फैशन कम ज्योतिष विज्ञान से इसका खास कनेक्शन होता है. तो आइए जानें लड़कियों को काला धागा किस पैर में बांधना चाहिए, इसे बांधने के सही नियम, और पैर में काला धागा बांधने के क्या हैं फायदे.
2/6
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, काला रंग नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है; लड़कियों और महिलाओं को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने बाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए. साथ ही शनिदेव को काला रंग बेहद प्रिय है. इसलिए इस धागे से उनकी कृपा मिलती है और जीवन की हर समस्या दूर होती है.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, काला रंग नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है; लड़कियों और महिलाओं को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने बाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए. साथ ही शनिदेव को काला रंग बेहद प्रिय है. इसलिए इस धागे से उनकी कृपा मिलती है और जीवन की हर समस्या दूर होती है.
Published at : 29 Dec 2025 12:19 PM (IST)
