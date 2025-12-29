हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थFatty Liver Disease: चेहरा दे रहा है फैटी लिवर का अलर्ट? नजरअंदाज करने से पहले जान लें ये 5 संकेत

Fatty Liver Disease: चेहरा दे रहा है फैटी लिवर का अलर्ट? नजरअंदाज करने से पहले जान लें ये 5 संकेत

Liver Disease Symptoms: फैटी लिवर की समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है और यह काफी खरतनाक होता है. यही कारण है कि डॉक्टर इसको लेकर चेतावनी देते रहते हैं. चलिए चेहरे पर दिखने वाले लक्षण बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 29 Dec 2025 02:36 PM (IST)
भारत में फैटी लिवर बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इसे डॉक्टर अब एक साइलेंट किलर मान रहे हैं. 2021 की एक स्टडी के मुताबिक करीब 39 फीसदी एडल्ट इससे प्रभावित हैं। भले ही लिवर शरीर के अंदर गहराई में होता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसके बिगड़ने के संकेत अक्सर चेहरे पर साफ दिखने लगते हैं.

एक्सपर्ट के मुताबिक, चेहरा शरीर के अंदर चल रहे मेटाबॉलिक स्ट्रेस का शुरुआती संकेत बन सकता है. लिवर हार्मोन, टॉक्सिन और न्यूट्रिशयन तत्वों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसकी गड़बड़ी त्वचा और नसों में बदलाव के रूप में सामने आती है.
एक्सपर्ट्स ने चेहरे पर दिखने वाले ऐसे पांच संकेत बताए हैं, जो फैटी लिवर की चेतावनी हो सकते हैं. इन लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो सिरोसिस या लिवर फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति से बचाव संभव है.
Published at : 29 Dec 2025 02:36 PM (IST)
