एक्सप्लोरर
Fatty Liver Disease: चेहरा दे रहा है फैटी लिवर का अलर्ट? नजरअंदाज करने से पहले जान लें ये 5 संकेत
Liver Disease Symptoms: फैटी लिवर की समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है और यह काफी खरतनाक होता है. यही कारण है कि डॉक्टर इसको लेकर चेतावनी देते रहते हैं. चलिए चेहरे पर दिखने वाले लक्षण बताते हैं.
भारत में फैटी लिवर बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इसे डॉक्टर अब एक साइलेंट किलर मान रहे हैं. 2021 की एक स्टडी के मुताबिक करीब 39 फीसदी एडल्ट इससे प्रभावित हैं। भले ही लिवर शरीर के अंदर गहराई में होता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसके बिगड़ने के संकेत अक्सर चेहरे पर साफ दिखने लगते हैं.
1/7
2/7
Published at : 29 Dec 2025 02:36 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
हेल्थ
7 Photos
वजन कम करने में मददगार होता है एप्पल साइडर विनेगर, जानें इसे पीने का सही तरीका और फायदे
हेल्थ
6 Photos
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
हेल्थ
5 Photos
बालों को झड़ने से है रोकना तो प्लेट से करें शुरुआत, रोज ये 5 फूड्स खाने से बाल होंगे मजबूत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion