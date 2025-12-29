हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nail Changes and Health: नाखूनों का रंग और बनावट बदल रही है? ये हो सकता है इस गंभीर बीमारी का इशारा

Nail Changes and Health: नाखूनों का रंग और बनावट बदल रही है? ये हो सकता है इस गंभीर बीमारी का इशारा

Fingernail Color Changes: कुछ बीमारियों का पता हमारे शरीर के अंग हमें खुद दे देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके नाखूनों में बदलाव हो रहे हैं तो उससे किस बीमारी का पता चलता है?

By : सोनम  | Updated at : 29 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Fingernail Color Changes: कुछ बीमारियों का पता हमारे शरीर के अंग हमें खुद दे देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके नाखूनों में बदलाव हो रहे हैं तो उससे किस बीमारी का पता चलता है?

नाखूनों में दिखने वाले बदलाव कई बार सिर्फ बाहरी समस्या नहीं होते, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, नाखूनों की बनावट, रंग और मजबूती में आने वाले बदलाव हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, खून की कमी या न्यूट्रिशन की कमी से जुड़े हो सकते हैं.

1/8
अक्सर लोग इन बदलावों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि नाखून शरीर की सेहत का अहम संकेत देते हैं. समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए, तो यह गंभीर बीमारियों की चेतावनी बन सकते हैं.
अक्सर लोग इन बदलावों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि नाखून शरीर की सेहत का अहम संकेत देते हैं. समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए, तो यह गंभीर बीमारियों की चेतावनी बन सकते हैं.
2/8
नाखूनों पर दिखने वाली लंबी धारियां या उभरी हुई रेखाएं, जिन्हें मेडिकल टर्म में ऑनिकोरेक्सिस कहा जाता है, सिर्फ उम्र का असर नहीं होतीं. यह न्यूट्रिशन की कमी, एनीमिया या मेटाबॉलिक समस्याओं की वजह से भी हो सकती हैं.
नाखूनों पर दिखने वाली लंबी धारियां या उभरी हुई रेखाएं, जिन्हें मेडिकल टर्म में ऑनिकोरेक्सिस कहा जाता है, सिर्फ उम्र का असर नहीं होतीं. यह न्यूट्रिशन की कमी, एनीमिया या मेटाबॉलिक समस्याओं की वजह से भी हो सकती हैं.
Published at : 29 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Nail Changes Changes In Fingernails What Do Nail Changes Mean

इंडिया
Lalit Modi apologized: सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Unnao Case: कोर्ट से निकलते ही पीड़िता के वकील ने बता दिया अब Kuldeep Sengar के साथ क्या होगा?
Unnao Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक | Kuldeep Sengar | Breaking
Kuldeep Sengar को SC से बड़ा झटका, जमानत और सजा के निलंबन पर लगाई रोक | Unnao Case | Breaking
Unnao Case: उन्नाव केस में CBI की दलीलों ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला | Kuldeep Sengar
रिपोर्टर से समझिए Unnao Rape Case में Supreme Court के जज के सामने क्या दलील दे रहे हैं वकील ?

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
