Nail Changes and Health: नाखूनों का रंग और बनावट बदल रही है? ये हो सकता है इस गंभीर बीमारी का इशारा
Fingernail Color Changes: कुछ बीमारियों का पता हमारे शरीर के अंग हमें खुद दे देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके नाखूनों में बदलाव हो रहे हैं तो उससे किस बीमारी का पता चलता है?
नाखूनों में दिखने वाले बदलाव कई बार सिर्फ बाहरी समस्या नहीं होते, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, नाखूनों की बनावट, रंग और मजबूती में आने वाले बदलाव हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, खून की कमी या न्यूट्रिशन की कमी से जुड़े हो सकते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 01:22 PM (IST)
