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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मSunday Motivation: सूर्य देव की किरणों से सीखें जीवन में चमकने और आगे बढ़ने का मूलमंत्र

Sunday Motivation: सूर्य देव की किरणों से सीखें जीवन में चमकने और आगे बढ़ने का मूलमंत्र

Sunday Motivation: रविवार की सुबह सूर्य देव के प्रेरक विचार आपको नई उम्मीद और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं. जानिए कैसे संघर्ष को पीछे छोड़ अपनी सफलता का नया सवेरा लिखा जाए.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 01 Nov 2026 10:38 AM (IST)
Sunday Motivation: रविवार की सुबह सूर्य देव के प्रेरक विचार आपको नई उम्मीद और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं. जानिए कैसे संघर्ष को पीछे छोड़ अपनी सफलता का नया सवेरा लिखा जाए.

रविवार अभिप्रेरण

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सूरज हर सुबह बिना किसी शिकायत के अंधेरे को चीरकर निकलता है. जिंदगी में हालात चाहे जितने घने हों, आपकी मेहनत का सवेरा होना तय है.
सूरज हर सुबह बिना किसी शिकायत के अंधेरे को चीरकर निकलता है. जिंदगी में हालात चाहे जितने घने हों, आपकी मेहनत का सवेरा होना तय है.
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सूर्य की तपन सहने वाला ही उसकी तरह चमक पाता है. आज का संघर्ष और तपस्या ही कल आपकी पहचान की रोशनी बनेगी.
सूर्य की तपन सहने वाला ही उसकी तरह चमक पाता है. आज का संघर्ष और तपस्या ही कल आपकी पहचान की रोशनी बनेगी.
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उगता हुआ सूरज हमें याद दिलाता है कि बीती रात की गलतियां और नाकामी पीछे छूट चुकी हैं; हर नई सुबह एक कोरा पन्ना है, अपनी कहानी फिर से लिखो.
उगता हुआ सूरज हमें याद दिलाता है कि बीती रात की गलतियां और नाकामी पीछे छूट चुकी हैं; हर नई सुबह एक कोरा पन्ना है, अपनी कहानी फिर से लिखो.
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सूरज किसी से उम्मीद नहीं रखता, बस अपनी पूरी ऊर्जा से जग को रोशन करता है. जब आप अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो सफलता का उजाला खुद ब खुद फैल जाएगा.
सूरज किसी से उम्मीद नहीं रखता, बस अपनी पूरी ऊर्जा से जग को रोशन करता है. जब आप अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो सफलता का उजाला खुद ब खुद फैल जाएगा.
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सवेरे की पहली किरण सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती जो रोशनी को रोक सके. हौसला रखिए और आगे बढ़िए.
सवेरे की पहली किरण सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती जो रोशनी को रोक सके. हौसला रखिए और आगे बढ़िए.
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सूर्य देव से अनुशासन सीखिए बिना रुके, बिना थके हर रोज वक्त पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना ही इंसान को महान बनाता है.
सूर्य देव से अनुशासन सीखिए बिना रुके, बिना थके हर रोज वक्त पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना ही इंसान को महान बनाता है.
Published at : 01 Nov 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Surya Dev Quotes Positive Sunday Morning Discipline

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