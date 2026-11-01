सूरज किसी से उम्मीद नहीं रखता, बस अपनी पूरी ऊर्जा से जग को रोशन करता है. जब आप अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो सफलता का उजाला खुद ब खुद फैल जाएगा.