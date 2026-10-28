पत्नी की पसंद और निजी पहचान का सम्मान करने का वादा करें- शादी के बाद पत्नी की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या बहू तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसकी अपनी पसंद, दोस्त, शौक और जिंदगी जीने का तरीका भी मायने रखता है. इस करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह पत्नी को अपनी पसंद के फैसले लेने की आजादी देगा और उसके निजी समय का सम्मान करेगा. जब रिश्ते में प्यार के साथ आजादी भी मिलती है, तो दोनों एक-दूसरे के और करीब आते हैं.