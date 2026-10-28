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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKarwa Chauth 2026: करवा चौथ पर पत्नी से करें ये 7 वादे, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और सम्मान

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर पत्नी से करें ये 7 वादे, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और सम्मान

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर पत्नी से करें प्यार, सम्मान, भरोसे, करियर और बराबरी से जुड़े ये 7 वादे. जानें कैसे छोटे-छोटे प्रयास शादीशुदा रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 28 Oct 2026 07:35 AM (IST)
Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर पत्नी से करें प्यार, सम्मान, भरोसे, करियर और बराबरी से जुड़े ये 7 वादे. जानें कैसे छोटे-छोटे प्रयास शादीशुदा रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं.

Patni se Karen Yeh 7 Vaade

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पत्नी की हर बात सुनने और समझने का वादा करें- करवा चौथ सिर्फ पत्नी के प्रेम और समर्पण को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उसके जज्बातों को समझने का भी मौका है. पति का पहला वादा होना चाहिए कि वह पत्नी की हर बात ध्यान से सुनेगा. उसकी अनकही परेशानियों को समझने की कोशिश करेगा और सुख-दुख में उसका साथ देगा. क्योंकि एक मजबूत रिश्ता वहीं बनता है, जहां प्यार के साथ भावनाओं की भी कद्र होती है.
पत्नी की हर बात सुनने और समझने का वादा करें- करवा चौथ सिर्फ पत्नी के प्रेम और समर्पण को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उसके जज्बातों को समझने का भी मौका है. पति का पहला वादा होना चाहिए कि वह पत्नी की हर बात ध्यान से सुनेगा. उसकी अनकही परेशानियों को समझने की कोशिश करेगा और सुख-दुख में उसका साथ देगा. क्योंकि एक मजबूत रिश्ता वहीं बनता है, जहां प्यार के साथ भावनाओं की भी कद्र होती है.
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पत्नी के सपनों और करियर का साथ देने का वादा करें- शादी के बाद भी पत्नी के अपने सपने, करियर और पहचान होती है. करवा चौथ पर पति वादा कर सकता है कि वह पत्नी की तरक्की में कभी रुकावट नहीं बनेगा. उसकी पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई नया हुनर सीखने की इच्छा, हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाएगा. सच्चा जीवनसाथी वही है, जो अपने साथी की सफलता से खुश हो और उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका दे.
पत्नी के सपनों और करियर का साथ देने का वादा करें- शादी के बाद भी पत्नी के अपने सपने, करियर और पहचान होती है. करवा चौथ पर पति वादा कर सकता है कि वह पत्नी की तरक्की में कभी रुकावट नहीं बनेगा. उसकी पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई नया हुनर सीखने की इच्छा, हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाएगा. सच्चा जीवनसाथी वही है, जो अपने साथी की सफलता से खुश हो और उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका दे.
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गुस्से में भी पत्नी का सम्मान बनाए रखने का वादा करें- हर रिश्ते में कभी न कभी मतभेद होते हैं, लेकिन उन पलों में भी एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखना जरूरी है. करवा चौथ पर पति वादा करे कि गुस्से में पत्नी को अपमानित नहीं करेगा और न ही उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा. बात बिगड़ने पर चुप्पी या ताने देने के बजाय शांति से बातचीत करेगा. प्यार का असली मतलब सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल पलों में भी सम्मान देना है.
गुस्से में भी पत्नी का सम्मान बनाए रखने का वादा करें- हर रिश्ते में कभी न कभी मतभेद होते हैं, लेकिन उन पलों में भी एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखना जरूरी है. करवा चौथ पर पति वादा करे कि गुस्से में पत्नी को अपमानित नहीं करेगा और न ही उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा. बात बिगड़ने पर चुप्पी या ताने देने के बजाय शांति से बातचीत करेगा. प्यार का असली मतलब सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल पलों में भी सम्मान देना है.
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घर और परिवार की जिम्मेदारियां बांटने का वादा करें- घर संभालना सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है. खाना बनाना, घर के काम करना और बच्चों की देखभाल करना, इन सबमें पति की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है. इस करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह घरेलू जिम्मेदारियों में पत्नी का हाथ बंटाएगा और उसे आराम करने का समय भी देगा. छोटी-छोटी मदद से पत्नी का बोझ कम होता है और रिश्ते में बराबरी, अपनापन और खुशियां बढ़ती हैं.
घर और परिवार की जिम्मेदारियां बांटने का वादा करें- घर संभालना सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है. खाना बनाना, घर के काम करना और बच्चों की देखभाल करना, इन सबमें पति की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है. इस करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह घरेलू जिम्मेदारियों में पत्नी का हाथ बंटाएगा और उसे आराम करने का समय भी देगा. छोटी-छोटी मदद से पत्नी का बोझ कम होता है और रिश्ते में बराबरी, अपनापन और खुशियां बढ़ती हैं.
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रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखने का वादा करें- किसी भी शादी की सबसे मजबूत नींव भरोसा होता है. करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह पत्नी से ईमानदारी बरतेगा और ऐसी बातों को छिपाने से बचेगा, जो उनके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं. वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और बातचीत से गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करेगा. जब पति-पत्नी एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो उनका रिश्ता समय के साथ और गहरा होता जाता है.
रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखने का वादा करें- किसी भी शादी की सबसे मजबूत नींव भरोसा होता है. करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह पत्नी से ईमानदारी बरतेगा और ऐसी बातों को छिपाने से बचेगा, जो उनके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं. वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और बातचीत से गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करेगा. जब पति-पत्नी एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो उनका रिश्ता समय के साथ और गहरा होता जाता है.
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पत्नी की पसंद और निजी पहचान का सम्मान करने का वादा करें- शादी के बाद पत्नी की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या बहू तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसकी अपनी पसंद, दोस्त, शौक और जिंदगी जीने का तरीका भी मायने रखता है. इस करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह पत्नी को अपनी पसंद के फैसले लेने की आजादी देगा और उसके निजी समय का सम्मान करेगा. जब रिश्ते में प्यार के साथ आजादी भी मिलती है, तो दोनों एक-दूसरे के और करीब आते हैं.
पत्नी की पसंद और निजी पहचान का सम्मान करने का वादा करें- शादी के बाद पत्नी की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या बहू तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसकी अपनी पसंद, दोस्त, शौक और जिंदगी जीने का तरीका भी मायने रखता है. इस करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह पत्नी को अपनी पसंद के फैसले लेने की आजादी देगा और उसके निजी समय का सम्मान करेगा. जब रिश्ते में प्यार के साथ आजादी भी मिलती है, तो दोनों एक-दूसरे के और करीब आते हैं.
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हर मुश्किल में पत्नी का साथ निभाने का वादा करें- जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कभी खुशियां आती हैं, तो कभी मुश्किलें रिश्ते की परीक्षा लेती हैं. करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह अच्छे और बुरे, दोनों समय में पत्नी का साथ नहीं छोड़ेगा. परेशानी आने पर उसे अकेले सब संभालने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि उसके साथ खड़ा रहेगा. सच्चा जीवनसाथी वही है, जिसके साथ मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं और भविष्य को लेकर भरोसा बना रहता है.
हर मुश्किल में पत्नी का साथ निभाने का वादा करें- जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कभी खुशियां आती हैं, तो कभी मुश्किलें रिश्ते की परीक्षा लेती हैं. करवा चौथ पर पति वादा करे कि वह अच्छे और बुरे, दोनों समय में पत्नी का साथ नहीं छोड़ेगा. परेशानी आने पर उसे अकेले सब संभालने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि उसके साथ खड़ा रहेगा. सच्चा जीवनसाथी वही है, जिसके साथ मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं और भविष्य को लेकर भरोसा बना रहता है.
Published at : 28 Oct 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Husband Wife Relationship Marriage Tips Relationship Advice Karwa Chauth 2026 7 Vachan

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