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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ये देश के वोटर्स की देश के चीटर्स से लड़ाई', इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले तेजस्वी यादव

'ये देश के वोटर्स की देश के चीटर्स से लड़ाई', इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले तेजस्वी यादव

इंडिया गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि वैसे तो ये मैदान रामायण के लिए होता है लेकिन हम लोगों ने वोट चोरों के लिए यहां महाभारत का आयोजन किया है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 01 Nov 2026 03:58 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेता महारैली निकाल रहे हैं. इस रैली के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सीईसी ज्ञानेश कुमार, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला.

इंडिया गठबंधन की रैली में अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा,"वैसे तो ये मैदान रामायण के लिए होता है लेकिन हम लोगों ने वोट चोरों के लिए यहां महाभारत का आयोजन किया है. ये ज्ञानू जी (ज्ञानेश कुमार) तो नमूना है इनको जेल के अंदर भेजना चाहिए."

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'देश के वोटर्स की लड़ाई देश के चीटर्स के साथ'

राष्ट्रीय स्वंय संघ पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "ये RSS वाले जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं वो आज हमको देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं. ये वही आरएसएस है जिसकी अंग्रेजों को देखकर पैंट गीली हो जाती थी. ये लड़ाई देश के वोटरों और देश के चिटरो से है."

'आज शकुनी अपना खेल खेल रहे हैं'

उन्होंने आगे कहा, "हम बिहार से आते है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार से ही SIR का काम शुरू किया और बिहार से ही इंडिया गठबंधन की शुरआत हुई है. हमने आज वोट चोरों के खिलाफ महाभारत का आयोजन किया है. आज शकुनी अपना खेल खेल रहे हैं तो हमें कुरुक्षेत्र में उतरना पड़ रहा है." 

'आज संवैधानिक संस्थाएं न्याय नहीं कर रहीं'

तेजस्वी यादव ने ये भी कहा, "इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति में हिम्मत न हो कि वह हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर सके. आज ये लोग तय कर रहे हैं कि देश में कौन वोट देगा और कौन नहीं. देश देख रहा है कि आज संवैधानिक संस्थाएं न्याय नहीं कर रही हैं."

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
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