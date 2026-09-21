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Pitru Paksha 2026: श्राद्ध का खाना कौन खा सकता है और कौन नहीं? जानें धार्मिक परंपरा के नियम
Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेंगे.पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म के बाद उचित व्यक्ति को भोजन कराएं, जान लें पितृ पक्ष में श्राद्ध भोजन कौन खा सकता है कौन नहीं.
पितृ पक्ष 2026
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Published at : 21 Sep 2026 05:38 AM (IST)
Tags :Shradh Pitru Paksha 2026
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