अगर श्राद्ध के दिन कोई साधु, तपस्वी या योग्य अतिथि बिना बुलाए घर आ जाए तो उसे भोजन से मना नहीं करना चाहिए. विष्णु पुराण में ऐसे अतिथि का सम्मान करने और भोजन कराने की परंपरा बताई गई है. श्राद्ध के दिन अतिथि को भोजन कराना पुण्यदायी माना गया है, कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पितर किसी भी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं