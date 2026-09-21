गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPitru Paksha 2026: श्राद्ध का खाना कौन खा सकता है और कौन नहीं? जानें धार्मिक परंपरा के नियम

Pitru Paksha 2026: श्राद्ध का खाना कौन खा सकता है और कौन नहीं? जानें धार्मिक परंपरा के नियम

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेंगे.पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म के बाद उचित व्यक्ति को भोजन कराएं, जान लें पितृ पक्ष में श्राद्ध भोजन कौन खा सकता है कौन नहीं.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 21 Sep 2026 05:38 AM (IST)
Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेंगे.पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म के बाद उचित व्यक्ति को भोजन कराएं, जान लें पितृ पक्ष में श्राद्ध भोजन कौन खा सकता है कौन नहीं.

पितृ पक्ष 2026

1/5
श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए विष्णु पुराण और दूसरे धर्मग्रंथों के अनुसार
श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए विष्णु पुराण और दूसरे धर्मग्रंथों के अनुसार
2/5
विष्णु स्मृति के अनुसार छल करने वाला, चोर, दूसरे का अहित कर अपना स्वार्थ देखने वाले, माता-पिता, गुरु, धार्मिक कार्य के विरूद्ध जाने वालों को श्राद्ध भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए. मार्कण्डेय पुराण और नारद पुराण में भी श्राद्ध के लिए अपात्र व्यक्तियों की सूचियां हैं.
विष्णु स्मृति के अनुसार छल करने वाला, चोर, दूसरे का अहित कर अपना स्वार्थ देखने वाले, माता-पिता, गुरु, धार्मिक कार्य के विरूद्ध जाने वालों को श्राद्ध भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए. मार्कण्डेय पुराण और नारद पुराण में भी श्राद्ध के लिए अपात्र व्यक्तियों की सूचियां हैं.
3/5
अगर श्राद्ध के दिन कोई साधु, तपस्वी या योग्य अतिथि बिना बुलाए घर आ जाए तो उसे भोजन से मना नहीं करना चाहिए. विष्णु पुराण में ऐसे अतिथि का सम्मान करने और भोजन कराने की परंपरा बताई गई है. श्राद्ध के दिन अतिथि को भोजन कराना पुण्यदायी माना गया है, कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पितर किसी भी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं
अगर श्राद्ध के दिन कोई साधु, तपस्वी या योग्य अतिथि बिना बुलाए घर आ जाए तो उसे भोजन से मना नहीं करना चाहिए. विष्णु पुराण में ऐसे अतिथि का सम्मान करने और भोजन कराने की परंपरा बताई गई है. श्राद्ध के दिन अतिथि को भोजन कराना पुण्यदायी माना गया है, कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पितर किसी भी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं
4/5
श्राद्ध का भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं धर्मशास्त्रों में मामा, नाना पक्ष के संबंधी, गुरु को भी श्राद्ध भोजन में शामिल करने का उल्लेख मिलता है. खासकर भांजे-भांजियों को श्राद्ध भोजन कराने पर पितर प्रसन्न होते हैं.
श्राद्ध का भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं धर्मशास्त्रों में मामा, नाना पक्ष के संबंधी, गुरु को भी श्राद्ध भोजन में शामिल करने का उल्लेख मिलता है. खासकर भांजे-भांजियों को श्राद्ध भोजन कराने पर पितर प्रसन्न होते हैं.
5/5
श्राद्ध में केवल कौन खा रहा है ही नहीं, बल्कि भोजन कैसे और किस तरह तैयार किया गया है, इसका भी महत्व है. विष्णु पुराण में शुद्ध जल से तैयार ताजा भोजन बनाने का उल्लेख है. पितरों के भोजन में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
श्राद्ध में केवल कौन खा रहा है ही नहीं, बल्कि भोजन कैसे और किस तरह तैयार किया गया है, इसका भी महत्व है. विष्णु पुराण में शुद्ध जल से तैयार ताजा भोजन बनाने का उल्लेख है. पितरों के भोजन में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
Published at : 21 Sep 2026 05:38 AM (IST)
Tags :
Shradh Pitru Paksha 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Card Rashifal: धनु राशि को बातचीत की कला से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, तुला के सर्विस सेक्टर में बड़ा उछाल; देखें कार्ड्स का इशारा
टैरो राशिफल 21 सितंबर 2026, सिंह राशि को निवेश से मिलेगा मोटा मुनाफा, मकर के खाते में लौटेगा अटका हुआ धन!
बिहार
DUSU नतीजों पर राहुल गांधी को JDU ने घेरा, कहा- ये छात्रों का जवाब है
DUSU नतीजों पर राहुल गांधी को JDU ने घेरा, कहा- ये छात्रों का जवाब है
राशिफल
Kal Ka Rashifal 21 September 2026: दशमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का महासंयोग, सोमवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे भोलेनाथ!
कल का राशिफल 21 सितंबर 2026: सोमवार को बदलेगी इन 4 राशियों की तकदीर, पढ़ें मेष से मीन का 5 क्षेत्रों में संपूर्ण दैनिक भविष्यफल
ऐस्ट्रो
Shah Rukh Khan ने AI कंपनी Flam में किया निवेश, सच हुई 9 महीने पुरानी भविष्यवाणी
Google Gemini के बाद अब Flam में Shah Rukh Khan का निवेश, सच हुई 9 महीने पुरानी भविष्यवाणी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
ऑटो
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
हेल्थ
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget