'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा

कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक रविवार (1 नवंबर) को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली का आयोजन कर रहा है. इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. एक ओर पार्टी इसे अभूतपूर्व रैली बता रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सिख समुदाय के नरसंहार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

असम के मुख्यमंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने लिखा, "राहुल गांधी और INDI bloc के सारे नेताओं से एक अनुरोध करता हूं कि आज ही के दिन 1984 में दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय का नरसंहार हुआ था. आज के दिन दिल्ली में ही ऐसा हंगामा करना देश के सिख समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने से कम नहीं है."

'सिख समुदाय से एक माफी मांग लीजिए'

इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर निशाना साधते हुए सरमा ने कहा कि यह रैली आप किसी और दिन भी कर सकते थे, लेकिन शायद सिखों के प्रति असंवेदनशील (insensitive) रहना आपके DNA में ही है. इसके बाद उन्होंने 1984 में हुए सिखों के कत्लेआम को लेकर कहा कि चलिए, अभी आप सब एक जगह इकट्ठा हुए ही हैं तो कम से कम मंच से देश के सिख समुदाय से एक माफी मांग लीजिए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए.

राहुल गांधी और INDI bloc के सारे नेताओं से एक अनुरोध। आज ही के दिन 1984 में दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय का नरसंहार हुआ था। आज के दिन दिल्ली में ही ऐसा हंगामा करना देश के सिख समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। यह रैली आप किसी और दिन भी कर सकते थे, लेकिन शायद सिखों के प्रति insensitive रहना आपके DNA में ही है। चलिए, अभी आप सब एक जगह इकट्ठा हुए ही हैं, तो कम से कम मंच से देश के Sikh community से एक माफ़ी माँग लीजिए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा का शान्ति कामना कीजिए। आपकी दादी की हत्या के बदले की आग में आपके पिताजी और उनके साथियों के नेतृत्व में 3,000 से अधिक सिखों का कत्लेआम हुआ था। एक बार माफ़ी माँगिए और फिर अपना programme continue कीजिए। — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आपकी दादी की हत्या के बदले की आग में आपके पिताजी और उनके साथियों के नेतृत्व में 3,000 से अधिक सिखों का कत्लेआम हुआ था. एक बार माफी मांगिए और फिर अपना प्रोग्राम जारी रखिए.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे दंगे

1 नवंबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दंगे भड़के गए थे. सिख विरोधी दंगों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2,733 लोग मारे गए थे. हालांकि अलग-अलग संस्थाओं ने 5,000 से अधिक मौतों का दावा किया है. इन दंगों के दौरान सैंकड़ों घरों, दुकानों और दिल्ली में कई गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया था.

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