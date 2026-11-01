ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा

'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा

इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि यह रैली आप किसी और दिन भी कर सकते थे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक रविवार (1 नवंबर) को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली का आयोजन कर रहा है. इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. एक ओर पार्टी इसे अभूतपूर्व रैली बता रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सिख समुदाय के नरसंहार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

असम के मुख्यमंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने लिखा, "राहुल गांधी और INDI bloc के सारे नेताओं से एक अनुरोध करता हूं कि आज ही के दिन 1984 में दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय का नरसंहार हुआ था. आज के दिन दिल्ली में ही ऐसा हंगामा करना देश के सिख समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने से कम नहीं है."

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
इंडिया
रामलीला मैदान में कितने लोग? कौन-कौन करेंगे संबोधित, रैली से पहले जान लें 5 बड़ी बातें
रामलीला मैदान में कितने लोग? कौन-कौन करेंगे संबोधित, रैली से पहले जान लें 5 बड़ी बातें
इंडिया
'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप
'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप
इंडिया
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं

'सिख समुदाय से एक माफी मांग लीजिए'
इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर निशाना साधते हुए सरमा ने कहा कि यह रैली आप किसी और दिन भी कर सकते थे, लेकिन शायद सिखों के प्रति असंवेदनशील (insensitive) रहना आपके DNA में ही है. इसके बाद उन्होंने 1984 में हुए सिखों के कत्लेआम को लेकर कहा कि चलिए, अभी आप सब एक जगह इकट्ठा हुए ही हैं तो कम से कम मंच से देश के सिख समुदाय से एक माफी मांग लीजिए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए. 

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आपकी दादी की हत्या के बदले की आग में आपके पिताजी और उनके साथियों के नेतृत्व में 3,000 से अधिक सिखों का कत्लेआम हुआ था. एक बार माफी मांगिए और फिर अपना प्रोग्राम जारी रखिए.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे दंगे
1 नवंबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दंगे भड़के गए थे. सिख विरोधी दंगों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2,733 लोग मारे गए थे. हालांकि अलग-अलग संस्थाओं ने 5,000 से अधिक मौतों का दावा किया है. इन दंगों के दौरान सैंकड़ों घरों, दुकानों और दिल्ली में कई गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया था.

ये भी पढ़ें

'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 01 Nov 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Himanta Biswa Sarma DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
इंडिया
रामलीला मैदान में कितने लोग? कौन-कौन करेंगे संबोधित, रैली से पहले जान लें 5 बड़ी बातें
रामलीला मैदान में कितने लोग? कौन-कौन करेंगे संबोधित, रैली से पहले जान लें 5 बड़ी बातें
इंडिया
'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप
'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप
इंडिया
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
पंजाब
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
क्रिकेट
IND vs NZ 5th T20: बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल
बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
इंडिया
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget