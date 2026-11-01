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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Viral Video: ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Viral Video: चलती ट्रेन के गेट पर बैठकर मोबाइल चलाना पड़ सकता है भारी. रेलवे ट्रैक के पास घात लगाकर बैठे शातिर चोर ने पलक झपकते ही उड़ाया यात्री का फोन, वीडियो देख लोग रह गए दंग.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करने वाले यात्रियों की एक छोटी सी लापरवाही कैसे बड़े हादसे और नुकसान की वजह बन सकती है, यह वीडियो इसका जीता-जागता सबूत है. वायरल वीडियो में एक ट्रेन तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती रही होती है. ट्रेन के भीतर कुछ यात्री हमेशा की तरह दरवाजे के पास बैठकर मोबाइल में मशगूल हैं. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पटरियों के किनारे कोई उनके साथ एक बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए घात लगाए बैठा है. पलक झपकते ही वहां कुछ ऐसा हो जाता है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. पटरियों के पास छिपे एक शातिर शख्स ने जिस चालाकी और फुर्ती से इस कारनामे को अंजाम दिया, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

चलती ट्रेन के दरवाजे पर मोबाइल चलाना पड़ा भारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है. ट्रेन के एक डिब्बे के खुले दरवाजे पर बैठकर दो यात्री सफर कर रहे हैं. इन दोनों यात्रियों का पूरा ध्यान अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर है. वे इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि पटरियों के किनारे कोई उनके स्मार्टफोन पर नजर गड़ाए बैठा है.

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पलक झपकते ही शातिर चोर ने मार लिया झपट्टा

जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, पटरियों के ठीक किनारे खड़ा एक शातिर चोर हवा में हाथ उछालकर दरवाजे पर बैठे यात्री के हाथ पर तगड़ा वार करता है. चोर की फुर्ती इतनी तेज थी कि यात्री को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और फोन सीधे चोर के हाथ में चला जाता है. रफ्तार तेज होने के कारण पीड़ित यात्री अंदर बैठे-बैठे सिर्फ देखता रह जाता है.

झाड़ियों में गायब हुए चोर

स्मार्टफोन हाथ में आते ही वह स्नैचर पटरियों के पत्थरों पर अपना संतुलन बनाता है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि मोबाइल छीनने के बाद वह पटरियों के किनारे पैदल चलते हुए अपने एक अन्य साथी से मिलता है और दोनों बड़े आराम से झाड़ियों के पीछे बने रास्ते से गायब हो जाते हैं.

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वीडियो देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

ट्रेन चोरी का यह हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कमेंट सेक्शन में यात्रियों की इस बेवकूफी पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. एक यूजर गुस्से में कमेंट करते हुए लिखता है कि सरकार और रेलवे कितना भी समझा ले, लेकिन इन लोगों को चलती ट्रेन के गेट पर बैठकर मोबाइल चलाने की बीमारी नहीं जाएगी, अब भुगतो. वहीं, एक अन्य यूजर चोर की फुर्ती देखकर हैरानी जताते हुए लिखता है कि, चोर ने जिस तरह रफ्तार में फोन छीना, अगर उसका पैर पटरियों के नीचे आ जाता तो जान से हाथ धो बैठता, थोड़े से पैसों के लिए लोग मौत से खेल रहे हैं. 

एक तीसरे यूजर ने बाकी लोगों को सचेत करते हुए लिखा, यह वीडियो हर उस मुसाफिर के लिए बड़ी चेतावनी है जो सफर में खिड़की या दरवाजे के पास बैठकर फोन चमकाते हैं, हमेशा सावधान रहें. कुल मिलाकर यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे एक बड़ी सीख मान रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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