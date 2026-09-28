पितृ पक्ष के अलावा सालभर में इन 5 अवसरों पर श्राद्ध करने से प्रसन्न रहते हैं पितर

भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा - को प्रोष्ठपदी पूर्णिमा या श्राद्धि पूर्णिमा कहा जाता है. ये पितृ पक्ष शुरू होने से एक दिन पहले किया जाता है. हेमाद्रि और मार्कण्डेय पुराण के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर प्रपितामह से आगे के तीन पितरों के निमित्त श्राद्ध का विधान बताया गया है. इसके अलावा भी माह की हर पूर्णिमा पितरों के निमित्त दान की परंपरा है.