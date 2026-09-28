एक्सप्लोरर
पितृ पक्ष के अलावा सालभर में इन 5 अवसरों पर श्राद्ध करने से प्रसन्न रहते हैं पितर
Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष के अलावा सालभर में श्राद्ध के लिए 5 दिन, तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है. कहते हैं इसमें पितरों का तर्पण, पिंडदान करने वालों पर पूर्वजों की कृपा सदा बनी रहती है.
पितृ पक्ष 2026
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 28 Sep 2026 09:59 AM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 28 सितंबर 2026: मेष-धनु के व्यापार में बंपर मुनाफा, वृश्चिक को मिलेगा फंसा हुआ धन, पढ़ें 12 राशियों का हाल
ऐस्ट्रो
7 Photos
Baba Vanga Prediction: अक्टूबर में बदलेगी इन 5 राशियों की किस्मत! करियर में प्रमोशन और अचानक धनलाभ के संकेत, क्या आपकी राशि शामिल है?
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 27 सितंबर 2026: रविवार को सूर्यदेव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, पढ़ें 12 राशियों का हाल
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 26 सितंबर 2026: शनिवार को इन 4 राशियों पर शनिदेव मेहरबान, पढ़ें 12 राशियों का भविष्यफल
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 25 सितंबर 2026, सिंह और धनु राशि को मिलेगी नई जिम्मेदारी, तुला राशि का अटका धन वापस, पढ़ें 12 राशियों का हाल
ऐस्ट्रो
6 Photos
Pitru Paksha Rules: 26 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष, इन चीजों को खरीदने से लग सकता है पितृ दोष!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 28 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से भावनात्मक गहराई, बहीखातों की करें री-चेकिंग, ऑफिस में उधारी से बचें व बच्चों का रखें ध्यान
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 28 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, बैंक लोन में पॉजिटिव मूवमेंट, वर्किंग स्टाइल से विरोधियों पर पड़ेंगे भारी
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 28 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, इंटरनेशनल डील में सफलता
ऐस्ट्रो
गणेश उत्सव खत्म, 29 सितंबर को फिर होगी गणपति पूजा... अंगारकी संकष्टी क्यों है खास?
Advertisement
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 28 सितंबर 2026: मेष-धनु के व्यापार में बंपर मुनाफा, वृश्चिक को मिलेगा फंसा हुआ धन, पढ़ें 12 राशियों का हाल
ऐस्ट्रो
7 Photos
Baba Vanga Prediction: अक्टूबर में बदलेगी इन 5 राशियों की किस्मत! करियर में प्रमोशन और अचानक धनलाभ के संकेत, क्या आपकी राशि शामिल है?
एबीपी लाइव
Opinion