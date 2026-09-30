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नवरात्रि की घटस्थापना में जौ मिट्टी के पात्र में ही क्यों बोते हैं ? जानें इसका महत्व
Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही है. घटस्थापना वाले दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं. यहां जौ और मिट्टी का क्या महत्व है.
शारदीय नवरात्रि 2026
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Published at : 30 Sep 2026 09:32 AM (IST)
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