नवरात्रि की घटस्थापना में जौ मिट्टी के पात्र में ही क्यों बोते हैं ? जानें इसका महत्व

नवरात्रि के पहले दिन जौ बोए जाते हैं और नौ दिनों तक उनकी देखभाल की जाती है. इस दौरान निकलने वाले हरे अंकुर देवी उपासना के साथ नई ऊर्जा और जीवन के विकास का प्रतीक माने जाते हैं.